Iso hämähäkki jolkotteli Jyriä vastaan helsinkiläisellä parkkipaikalla – biologi myrkkylemmikistä: Pystyy puremaan ihmistä ihon läpi

Kotimaa

Iso hämähäkki jolkotteli Jyriä vastaan helsinkiläisellä parkkipaikalla – biologi myrkkylemmikistä: Pystyy pure

Itä-Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viesti

Tämä on kuulemma vielä poikanen.





Ryhmäläinen

Biologi