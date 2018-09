Kotimaa

Uhanalainen kiljuhanhikoiras havaittiin Rovaniemellä – metsästäjiä kehotetaan varovaisuuteen

Ympäristöjärjestö WWF kehottaa metsästäjiä pidättäytymään lähipäivinä metsästämisestä hämärällä, sillä Suomessa on paikannettu uhanalainen kiljuhanhi.Maailmanlaajuisesti uhanalainen kiljuhanhikoiras paikannettiin tiistaiaamuna Rovaniemen Vikajärvellä. Lintu oli lentämässä etelään.Suomen kautta syysmuuttoaan tekevästä linnusta odotetaan uutta paikannusta keskiviikkona.Satelliittilähettimellä varustettu kiljuhanhikoiras tunnetaan nimellä Blue, ja sillä on puoliso ja kolme poikasta. Linnun paikantaminen Suomessa on poikkeuksellista, sillä aikaisempina syksyinä satelliittilähettimillä varustetut kiljuhanhet ovat muuttaneet Pohjois-Norjasta Luoteis-Venäjälle ja sieltä Itä-Karjalan kautta kohti Unkaria ja Kreikkaa.Suomessa on voimassa metsähanhen rauhoitus, joka suojaa myös muita lajeja.