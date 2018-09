Kotimaa

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetyn selitys: Olin humalassa ja horjahdin tytön päälle

Tytär tivasi isältään selitystä

Mies kertoi oikeudessa horjahtaneensa

Tuomio aleni vuodesta 9 kuukauteen

Turun hovioikeus antoi äskettäin ratkaisunsa seksuaalirikosasiassa, joka juontaa juurensa lähes kolmen vuoden takaisiin tapahtumiin tapaninpäivänä 2015.15-vuotias tyttö oli ollut ystävänsä luona yötä. Hän oli vielä nukkumassa, kun ystävän tukkihumalainen isä tuli baarista kotiin puoli kolmen aikaan iltapäivästä.Tyttö heräsi siihen, kun viisikymppinen mies tuli samaan sänkyyn hänen kanssaan, asettui päälle makaamaan ja yritti suudella. Mies hinkkasi itseään peiton alla nukkunutta tyttöä vasten ja kertoi haluavansa seksiä.– Mitä sä luulet tekeväsi? kysyi tyttö mieheltä ja uhkasi lyödä, jos tämä ei lopettaisi.Mies totteli, nousi sängystä ja meni keittiöön pöydän ääreen lukemaan lehteä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.Tyttö kertoi oikeudessa sanoneensa asiasta pian ystävälleen, joka oli isänsä käytöksestä järkyttynyt.Tytär oli nukkunut sohvalla toisessa huoneessa, eikä ollut nähnyt tapahtumia.Tytöt olivat silloin jo ulkona asunnosta, mutta tytär sai isäänsä yhteyden puhelimitse. Kun hän oli kysynyt syytä isänsä käytökselle, isä oli vastannut ykskantaan:– Mua panetti.Kun tapahtumat kantautuivat lastensuojelun ja sitä kautta poliisin tietoon, juttua alettiin tutkia lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.Asia oli ensimmäisen kerran esillä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kesällä 2017. Vuonna 1966 syntynyt mies kertoi oikeudelle menettäneensä työnsä rikosepäilyn vuoksi. Hän kiisti 15-vuotiaan tytön kertomuksen ja selitti kaiken olleen seurausta väärinymmärryksestä.Todellisuudessa hän oli mennyt huoneeseen etsimään tytärtään. Koska tytärtä ei näkynyt, hän oli ajatellut herättää tytön kaverin olkapäästä ravistamalla kysyäkseen tyttären olinpaikkaa.Se ei onnistunut. Hän oli niin humalassa, että kurottaessaan kädellään kohti tytön olkapäätä hän horjahti ja kaatui sängyssä makaavan tytön päälle.Selitys ei kelvannut oikeudelle. Käräjäoikeus totesi 15-vuotiaan kertomuksen tapahtumista olevan kaikilta osin uskottava, ja sitä tuki muun muassa äidin kertomus tytön oireilusta tapahtumien jälkeen.Mies tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Käräjäoikeudessa mies sai vuoden ehdollista vankeutta, mutta hän valitti rangaistuksestaan hovioikeuteen.Korkein oikeus on aiemmin linjannut, että mitattaessa rangaistusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kiinnitettävä huomiota siihen, miten vahingollinen teko on lapsen kehityksen kannalta.Vahingollisuuteen vaikuttavat erityisesti seuraavat kolme seikkaa: kuinka läheinen tai luottamuksellinen suhde hyväksikäyttäjällä on lapseen, millaisia teot ovat laadultaan – ovatko ne seksuaalisia puheita, koskettelua vai onko kyse alistamisesta sukupuoliyhteyteen – ja kuinka pitkäaikaisesta hyväksikäytöstä on kysymys.Hovioikeus päätyi pitämään tapaninpäivän 2015 tapahtumia keskimääräistä lievempänä, sillä kysymys oli yksittäisestä teosta.Hovioikeus laski keskimääräisen rangaistuksen lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä olleen vuosina 2015 ja 2016 runsaat yhdeksän kuukautta vankeutta, joten oikeudenmukaisena seuraamuksena pidettiin sitä, että mies tuomitaan yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.Lisäksi miehen on maksettava uhrilleen 1 500 euroa korvauksena kärsimyksestä.Hovioikeuden ratkaisuun voi vielä hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.