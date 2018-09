Kotimaa

Ex-oppilas: Erotettu rehtori kohdisti alatyyliset puheet myös oppilaisiin – ”Aina sai pelätä”

Kärsämäkisen Frosteruksen koulun sittemmin erotetun rehtorin Tuomo Pesosen https://www.is.fi/haku/?query=tuomo+pesosen alatyyliset puheet kohdistuivat myös koulun oppilaisiin, entinen oppilas kertoo IS:lle. Hän kertoo ahdistuneensa puheista.Kärsämäen kunnanjohtaja Esa Jussila https://www.is.fi/haku/?query=esa+jussila sanoi aiemmin STT:lle, ettei esille ole tullut, että rehtori olisi kohdistanut sopimattomat puheet oppilaille.

Entisen oppilaan mukaan nuoret olivat kyllä kertoneet asiasta opettajille. Eikö tieto välittynyt ylöspäin vain eikö sitä vain otettu vakavasti, ennen kuin asia nousi julkisuuteen?

– Olen joutunut antamaan kommentteja niiden tietojen perusteella, mitä minulla on. Kyllä tämä tietysti täysin mahdollista on, Jussila sanoo.Entinen oppilas kertoo, että rehtorin puheet olivat oppilaiden keskuudessa yleisessä tiedossa. Pesoselle puhuessa sai varoa sanojaan, sillä vastaus saattoi olla alatyylinen.– Aina sai pelätä, miten se nolaa, oppilas kertoo.Rehtori saattoi esimerkiksi kovaan ääneen kutsua poikien keskinäistä kiehnäämistä sohvalla homosteluksi ja poikia homoiksi. Tämä on entisen oppilaan mukaan vain yksi, tyypillinen esimerkki.Oppilas ei halua syyllistää koulun opettajia. Hän ei tiedä kenenkään ahdistuneen Pesosen puheista niin paljoa, että olisi todella vaatinut asiaan puuttumista.– Saattaa olla, että kun se on jatkunut suhteellisen pitkään, retoriikkaan on totuttu, Jussila arvelee.Pesosesta oli tehty valituksia. Kunnanjohtaja Jussilan tietoon tulleet valitukset olivat aikuisten tekemiä. Niiden aiheina oli Pesosen epäasiallinen käytös kuten huutaminen ja kaksimieliset ilmaisut. Käytös kohdistui vanhempiin, opettajiin ja yhteistyökumppaneihin.– Se on koettu loukkaavana ja ahdistavana.

Miten se jatkui niin pitkään, jos valituksia on tehty?

