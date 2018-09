Kotimaa

Äitiä syytetään lapselle keksityistä oireista – ukki jyrähti oikeudessa

Kuulemisensa lopuksi hän pyysi saada sanoa oman mielipiteensä lastensuojelulaista, jonka seurauksena hänen lapsenlapsensa on ollut pian kolme vuotta huostaanotettuna.– Tämä prosessi on vienyt meiltä isovanhemmuuden. Toivoisin, että ne, jotka saivat tämän tilanteen aikaan, istuisivat tuossa (tyttäreni) paikalla, ukiksi itseään kuvannut mies sanoi jämerästi.Oikeuden puheenjohtaja yritti hillitä tunteikasta miestä, turhaan.– En voi tavata (lapsenlastani), opettaa hänelle kädentaitoja tai erätaitoja. Meitä on kohdeltu todella huonosti tässä tilanteessa.Miehen lapsenlapsi otettiin huostaan vuoden 2015 lopulla. Poika oli tuolloin 6-vuotias.Ennen huostaanottoa äiti oli syyttäjän mukaan sepittänyt pojalleen vuosien ajan oireita ja sairauksia, joihin lääkärit olivat antaneet diagnooseja. Lapsen katsottiin sairastaneen muun muassa reumaa ja diabetestä.Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa (KYS) ryhdyttiin kuitenkin epäilemään diagnoosien aitoutta, sillä esitettyjen oireiden ja kliinisten löydösten välillä oli merkittävä ristiriita. KYSissä ei havaittu edes väitettyjä oireita.Syytteen pohjalla on epäily siitä, että äidin sepittelyjen taustalla on välillinen Münchhausenin oireyhtymä eli ilmiö, jossa useimmiten lapsen äiti hakee huomiota ”kärsivänä vanhempana”.Jos syyte menee läpi, äitiä uhkaa ehdollinen vankeustuomio.Isoisä pitää tytärtään esimerkillisenä äitinä, joka on aina pitänyt huolta lapsistaan hyvin yksinhuoltajan roolista huolimatta.– Hän on hoitanut poikaa, kuten äidin pitää. Kun lapsi on sairas, eikä äiti voi itse auttaa, lapsi pitää viedä lääkäriin. Sitä varten sosiaalipalvelut ovat olemassa, isoisä huomautti.Juttua käsitellään oikeudessa vielä tämän viikon ajan.