Kotimaa

Keskisuomalainen mies sairasti aggressiivista syöpää – naapurin rouva yritti huijata perinnön

Testamenttiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiistatonta

Mies kutsui

Tyttären

liittyvä vilppi kävi ilmi Keski-Suomen käräjäoikeudessa käsitellyssä riita-asiassa. Kyseessä oli syöpään kuolleen 78-vuotiaan miehen maallinen perintö, joka piti testamentin mukaan jättää naapurissa asuneelle 72-vuotiaalle.Kanteen nosti miehen 55-vuotias tytär, jolle tieto testamentista ja sen sisällöstä tuli täytenä yllätyksenä vasta perunkirjoituksessa.– Kuoltuani kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on menevä täydellä omistusoikeudella (naapurille), joka on minua suuresti auttanut. Mikäli lapseni vaativat lakiosaansa, voi (naapuri) halutessaan suorittaa sen rahassa, yrittäjänä toiminut mies ilmoitti testamentissaan.Oikeus katsoi 72-vuotiaan naapurin rouvan taivutelleen miehen testamentin hyväkseen ja julisti testamentin pätemättömäksi. Oikeus piti todennäköisenä, että testamentti oli myös naisen laatima.Vainajan omaisuus arvioitiin perunkirjoituksessa noin 6 000 euron arvoiseksi. Jos testamentti olisi katsottu päteväksi, miehen lapset olisivat joka tapauksessa saaneet perinnöstä lakiosana puolet.Naapurin rouva jäi siis ilman 3 000:ta euroaan. Sen sijaan hän joutuu maksamaan miehen tyttären oikeudenkäyntikuluja hieman yli 13 000 euroa. Omalle asianajajalleen naapurin pitää maksaa liki 20 000 euron palkkio.asiassa oli se, että maalla asuneet mies ja nainen olivat pitkäaikaisia naapureita ja auttaneet toisiaan vuosien mittaan paljon. Nainen tarjosi apuaan entistä enemmän sen jälkeen, kun miehellä todettiin aggressiivinen syöpä huhtikuussa 2016.Mies kuoli syyskuussa 2016. Kiistellyn testamentin naapurinsa hyväksi mies allekirjoitti vain kolme viikkoa ennen kuolemaansa. Tämän testamentin sisältö oli aivan erilainen kuin miehen puoli vuotta aikaisemmin laatimassa asiakirjassa.Naapurin rouva oli paikalla, kun mies laati aiemman asiakirjan. Niinpä hän tuli tietoiseksi, että mies oli jättämässä myös hänelle osan vaatimattomasta perinnöstään. Tulossa ollut osuus ei kuitenkaan naapurille riittänyt.Mies vietti viimeisen kesänsä naapurinsa luona. Nopeasti edennyttä sairauttaan mies piilotteli omaisiltaan viimeiseen saakka.– Kun hän lopulta sen kertoi, niin hän kävi sen salaa (naapurilta) kertomassa, tytär kertoi kanteessaan.Testamentin mies allekirjoitti pian sairaalaan terminaalihoitoon jouduttuaan. Sunnuntaina sairaalaan kutsumalleen asianajajalle mies perusteli ajankohtaa sillä, että hänelle tehtäisiin seuraavana päivänä suuri operaatio.Todellisuudessa kyse oli vain pienestä, hampaisiin liittyneestä toimenpiteestä.sairaalaan myös kaksi vanhaa tuttavaansa todistamaan allekirjoituksen aitous. Todistajat eivät nähneet asiakirjan sisältöä, sillä se oli peitetty toisella paperilla.Toinen todistaja kertoi oikeudessa, ettei edes halunnut katsoa testamentin sisältöä. Hän ymmärsi että edunsaajaksi tulee perillisten sijasta naapurin rouva, joka oli tilanteessa paikalla.Naapuri lisäksi auttoi miestä testamentin allekirjoittamisessa ojentamalla tälle asiakirjan ja kynän.Samana päivänä sairaalaan kutsuttiin myös kuntoutuslääkäri. Hän antoi lääkärinlausunnon miehen kelpoisuudesta laatia testamentti. Oikeus arvioikin, että mies oli vakavasta sairaudestaan ja lääkityksestään huolimatta oikeustoimikelpoinen.Oikeus katsoi näytetyksi, että lääkärin kutsui paikalle juuri naapurin rouva. Lisäksi todistaja kertoi naapurin tienneen, etteivät miehen omaiset ole tulossa juuri sinä päivänä sairaalaan vierailulle.Testamentti oli oikeuden mukaan taivuttelun tulosta. Mies oli erityisen altis taivuttelulle terveydentilansa, lääkityksensä, riippuvuussuhteensa ja henkilökohtaisten luonteenpiirteidensä vuoksi. Useat todistajat kertoivat oikeudessa, että mies oli kiltti ja auttamistahtoinen.Oikeudelle ei selvinnyt mitään uskottavaa syytä sille, miksi mies olisi muuttanut mieltään perintönsä jakamisen suhteen puolessa vuodessa.– Tahdon muuttumista on pidettävä yllättävänä, oikeus pohti ratkaisussaan.mukaan naapurin rouva vieläpä edisti miehen kuolemaa.– (Naapuri) on edustanut mielipidettä lääketieteen valtavirtaa vastaan mm. (isän) lääkityksen suhteen. (Isähän) kieltäytyi lääkityksestä aivan viimeisiin kuukausiin saakka, tytär kertoi kanteessaan.– (Naapuri) yritti vielä viime hetkillä ennen (isän) kuolemaa saada puretuksi sairaalassa (isän) elvytyksestä tehtyä päätöstä.Tyttären mukaan hänen isälleen syntyi mielikuva siitä, että taajaan sairaalassa käynyt naapuri auttoi häntä. Samalla naapuri olisi myös luonut käsityksen, etteivät hänen omat lapsensa huolehdi isästään.Mies asui pienellä paikkakunnalla sijaitsevalla maatilallaan yksin lähes 20 vuotta ennen kuolemaansa.