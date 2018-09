Siskosten sohvanhakumatka Helsingin Kalliossa tyssäsi heti alkuunsa – lopulta riutuneille sohvankantajille löytyi ritari Facebookista

Kotimaa

nuorta naista lähti hakemaan sohvaa Kalliosta uuteen kotiin. Jo hakutalon rappukäytävässä todellisuus iski vastaan: sohva oli iso ja painava. Hissiin sitä ei saanut.Siskokset lähettivät hätähuudon Facebookin Puskaradio Helsinki -ryhmään.– Ollaan valmiita maksamaan kunhan saadaan apua heti. Sohvan kantaminen viidennestä kerroksesta on todella vaikeeta ja emme ole vielä edes alimmassa kerroksessa ja voimat meinaavat loppua, he sähköttivät.– N. 500 metriä oli tänne mun luokse, ja onhan se hyvä näin jälkikäteen miettiä. Tosiaan kun vanha sohva oli niin kevyt että sen olis helposti kantanutkin, niin ei aivot tajunnut että tää olis ehkä pikkasen painavempi, uusi omistaja naureskelee jälkikäteen.Uusi sohva on kolmen istuttava. Mukaan tuli myös rahi ja neljä koristetyynyä.kommentoijat riensivät virtuaaliapuun.– Rullalaudan päälle sohva ja hyvin menee...– Toivottavasti on löytynyt jo apuja! Me ei asuta ees lähellä, muuten voitas tulla auttamaan– Ladatkaa tinder, sieltä vois löytyä apu läheltä– No onpa kumma. Missä ritarit, kun tarvitaan?Siskot pitivät paussin joka kerroksessa ja saivat suuren sohvan alas kadulle.löytyi lopulta Facebookista, sohvan tuore omistaja kertoo Ilta-Sanomille.– Lopulta mies tuli pakettiautolla ja saatiin kun saatiinkin kyydillä sohva kotiin. Fiilikset hyvät, olihan aikamoinen reissu saada yksi sohva tänne, hän kertoo.Mies ei huolinut korvaukseksi mitään, vaikka naiset tarjoutuivat maksamaan.Sohvaseikkailu kesti lopulta kolme tuntia, vaikka matkaa Helsinginkadulta Hämeentielle oli vain 500 metriä.– Täällä me Hesarilla istuskellaa kadulla sohvalla. Jengi kävelee ohi, pyytelee rahaa ja röökiä. Ootellaa kyytiä ja toivotaa parasta et sohva mahtuu kyytiin.. jos ei mahu, niin sit ei tiietä mitä tehään. Kädet rakkuloilla, suuta kuivaa, kylmä ja pirun nälkä. Kyl tää täst, onpaha ainaki kokemus, he kuvailivat Facebookissa tunnelmia.reissuun tuli, kun kaksi miestä tuli ja istahti sohvalle, kun naiset odottelivat kyytiä Helsinginkadulla. Maistissa olleet miehet olleet millään nousta.– Onneks meijän kyyti saapui just oikeella hetkellä ja sai jäbät pois. Melkein 3 tunnin jälkeen saatiin kun saatiinkin sohva perille, ja nyt istutaan kodissa sohvalla peiton kera. Nyt on ainaki pirun tärkee sohva, sen verran ongelmien kera saatiin sohva perille, päivittivät perille päässeet sohvaretkeläiset Facebook-ryhmään.Muut ryhmäläiset iloitsivat kotiin päässeen huonekalun puolesta.– Onneks olkoon sohvanomistajat! Kai pidätte sille bileet kotiintulon kunniaksi? Kilistelen täällä myös sitkeydellenne!23-neliöiseen kotiin sohva onneksi mahtui, vaikka sitäkin siskot joutuivat jännittämään.ympäri Facebookia äityivät muutkin muistelmaan hurjimpia reissujaan:– Itse olen kuskannut bussissa pakastinta... Muiden ilmeet oli näkemisen arvoisia.– Tuli mieleen tästä, että mun pari kaveria kuljetti metrossa Kalasatamasta Herttoniemeen 2-osaista sohvaa joku vuosi sitten, peukut nostan tästäkin ja seuraan miten teille kävi.