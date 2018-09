Bussikuski tarkkaili peilistä auton takaovea – ajoi samalla vastaantulevan henkilöauton romuksi, kaasutti pöpelikön läpi ja törmäsi rakennukseen

Kotimaa

Bussikuski tarkkaili peilistä auton takaovea – ajoi samalla vastaantulevan henkilöauton romuksi, kaasutti pöpe

Aina

Hän





















Oikeudessa





Varsinais-Suomen

Bussikuskin mukaan hänen kuljettamansa ajoneuvo oli vanha ja huonokuntoinen. Mies ei ollut ajanut sillä koskaan aiemmin.Miehen kuljettamassa bussissa oli tapahtumien aikaan, eli tämän vuoden tammikuussa kymmenen henkilöä.Mies oli kertomansa mukaan huolissaan matkustajien turvallisuudesta. Kertomansa mukaan bussin takaovi oli avautunut ainakin kolmesti matkan aikana. Mies oli yhteydessä myös huoltomieheen, mutta ei saanut tätä kiinni., kun takaovi avautui, linja-auton mittaristoon syttyi punainen stop-valo. Niin myös kohtalokkaalla hetkellä.Miehen huomio kiinnittyi peiliin, josta hän tarkkaili takaovea. Bussi saapui Turun Markulantielle. Tiepätkä on täysin suora. Näkyvyys tapahtumien aikana oli hyvä.Kun mies tarkkaili peiliä, hänen kuljettamansa bussi ajautui vastaantulevien kaistalle. Nopeutta oli noin 50 kilometriä tunnissa.– En huomannut, että olin ajautunut vastaantulevien kaistalle, kun seurasin tien kaartuvaa linjaa. Äkkiä näin henkilöauton edessäni ja havaitsin olevani väärällä ajokaistalla, mies kertoi poliisikuulusteluissa.törmäsi vastaantulevaan autoon, joka romuttui onnettomuudessa täysin. Autoa ajanut nainen sai erittäin vakavia vammoja. Nainen sai useita murtumia ympäri kehoa. Hän ei muista itse törmäyksestä mitään. Nainen ei ole vieläkään työkykyinen.Törmäyksen jälkeen bussinkuljettaja painoi jarrun sijaan kaasua, ja hän ajautui ulos tieltä.– Tajusin painaneeni liikaa kaasua jarrun sijaan ja järkytyin. En uskaltanut kaartaa enää oikealle, jolloin olisin törmännyt seuraavaan vastaan tulevaan henkilöautoon. Kyseiseen aikaan oli paljon työmatkaliikennettä. Pidin kiinni rystyset valkoisina ja ajoin ulos tieltä ja painoin jotain poljinta, mies kertoi poliisille.Linja-auto meni valotolpan, risukoiden, puiden sekä kaivonkannen läpi. Lopulta bussi törmäsi Turun kaupungin omistamaan rakennukseen, josta vajarakennus tuhoutui täysin. Bussi kulki maastossa 130 metrin matkan. Bussissa olleista ihmisistä kaksi loukkaantui lievästi.kuultiin todistajana bussissa ollutta koululaista. Hänen mukaansa bussin moottori kävi kovilla kierroksilla, kun bussi ajautui ryteikköön.Oikeuden mukaan se jäi epäselväksi, oliko bussin takaovessa häiriötä vai ei. Joka tapauksessa tarkastusraportti osoitti, ettei linja-autossa ollut liikennöintiin vaikuttavia vikoja tai puutteita ennen törmäystä.Oikeuden tulkinnan mukaan miehen olisi pitänyt ammattikuljettajana ensisijaisesti keskittyä seuraamaan muuta liikennettä ja ohjaamaan kuljettamaansa bussia.– (Mies) on voinut esimerkiksi seuraavalla pysäkillä tarkistaa oven toiminnan. Oven jatkuva ja pitkäkestoinen tarkkailu peilin välityksellä liikkuvassa autossa ei ole ollut tarpeellista eikä turvallista, oikeus kirjoittaa.käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi törkeään vammantuottamukseen ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Hän sai rikoksistaan 60 päivän ehdollisen vankeustuomion sekä sen ohella 50 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 300 euroa.Mies on ollut onnettomuudesta lähtien ajokiellossa, joka päättyy lokakuun alussa.25-vuotias mies on liikenneonnettomuudesta erittäin pahoillaan. Hän on kärsinyt masennuksesta ja traumaperäisestä stressihäiriöstä.Oikeuden viime perjantaina antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.