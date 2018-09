Kotimaa

Koulun juoksutestin jälkeen menehtynyt poika keskeytti jo testin alkuvaiheessa – näin tapahtumat etenivät

Juuri nyt

Näin tapahtumat etenivät:

Torstaina 13.9. alkoi kahden 8.-luokan yhteinen liikuntatunti liikunnanopettajan vetämänä, aiheena oli Move-testaukset Oppilaat tekivät alkuverryttelyn Opettaja ohjeisti 20 metrin viivajuoksun Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan Testin alkuvaiheen aikana yksi oppilas joutui keskeyttämään testin Oppilas siirtyi toiseen tilaan Liikunnanopettaja meni heti oppilaan luo selvittämään tilannetta Toinen opettaja otti tunnilla olleet luokat hallintaansa Liikunnanopettaja soitti hätänumeroon ja oli koko ajan oppilaan kanssa, kunnes ambulanssi tuli Koulusta oltiin oppilaan kotiin yhteydessä tapahtuneesta koululla IS:n tietojen mukaan oppilas kuoli sairaalassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005830883.html