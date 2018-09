Kotimaa

Poliisi tutkinut törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä Rautavaaralla

Nurmeksen poliisi kertoo tutkineensa epäiltyä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Esitutkinta tapauksessa on saatu valmiiksi ja asia etenee nyt syyteharkintaan.Asiasta tiedottava Itä-Suomen poliisi kertoo, että rikoksen epäillään tapahtuneen Rautavaaralla Pohjois-Savossa tammikuun 2011 ja joulukuun 2014 välisenä aikana. Rikoksesta epäillään 54-vuotiasta miestä.Poliisin mukaan asianomistajana rikoksessa on alle 18-vuotias henkilö, joka oli tapahtuma-aikaan alle 16-vuotias. Asianomistaja on tuolloin kuulunut rikoksesta epäillyn miehen lähipiiriin.Poliisi ei avaa tapausta tai epäillyn taustoja enempää asianomistajan henkilöllisyyden suojaamiseksi.Tapaus päätyi poliisin tietoon, kun asianomistajan lähipiiriin kuuluva henkilö teki asiasta ilmoituksen poliisille.