Kotimaa

Espoo keskeyttää Move-testit toistaiseksi

17.9. 11:50

Syynä on viime viikolla kuollut lapsi, joka sai sairauskohtauksen tehdessään Move-mittaukseen kuuluvaa piip-testiä.

Espoossa keskeytetään Move-liikuntamittaukset toistaiseksi Tiistilän koulussa sattuneen kuolemantapauksen jälkeen, kaupunki tiedottaa. Mittaukset lopetetaan Espoon sivistystoimen johtajan ja opetustoimen yhteisellä päätöksellä.



Espoon sivistystoimi on saanut selvityksen Tiistilän koulun oppilaan kuolemasta. Oppilas sai sairauskohtauksen liikuntatunnilla, jolla oli suoritettu kestävyyssukkulajuoksua. Juoksu on osa Move-mittausta.



Selvityksen mukaan koulu on toiminut Opetushallituksen Move-testistä annettujen ohjeiden mukaisesti.