Lämmin ilma virtaa Suomeen tällä viikolla – keskiviikkona päästään jopa 20 asteeseen Nyt toistetaan : Viikko alkaa sateisena, loppuviikolla lämpenee 17.9. 8:12

Maanantaina päivälämpötila on suurimassa osassa maata 10–15 astetta, Lapissa 7–11 astetta.

Maanantaina matalapaine sateineen liikkuu Suomen yli itään. Aamulla vettä tulee maan länsiosassa, päivällä myös maan itäosassa, Oulun seudulla sekä Kainuussa. Lapissa sää on enimmäkseen poutaista.



Illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi maan etelä- ja länsiosassa. Luoteeseen kääntyvä tuuli on paikoin navakkaa. Päivälämpötila on 10–15 astetta, Lapissa 7–11 astetta.



Tiistaina sää on poutaista ja suuressa osassa maata aurinkoista. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 15–18 astetta, muualla maassa 10–15 astetta.



Keskiviikkona Suomeen virtaa hyvin lämmintä ilmaa etelästä. Maan keski- ja pohjoisosan yli koilliseen liikkuu vesisateita. Päivällä sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila kohoaa etelässä jopa 20 asteeseen, pohjoisessa jäädään 10 asteen tienoille.