Kotimaa

Tulli epäilee: Salakuljetus­rinki toi Suomeen peräti 12 700 kiloa nuuskaa – suurin osa pääkaupunki­seudulle

Tulli epäilee kahdeksan henkilön salakuljettaneen Ruotsista Suomeen yhteensä noin 12 700 kiloa nuuskaa vuosina 2016–2018. Valmisteveroja on vältetty 4,6 miljoonaa euroa.Asiasta tiedottava Tulli kertoo, että pääepäilty tapauksessa on noin 50-vuotias Ruotsissa asuva Suomen kansalainen. Pääepäillyn apuna on ollut Ruotsissa asuva nuorempi henkilö.Muut kaikkiaan kahdeksasta epäillystä asuvat Tullin tiedotteen mukaan Kainuussa, Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Kaikkia epäiltyjä epäillään törkeästä veropetoksesta ja salakuljetuksesta.Tullin esitutkinnassa selvisi, että Haaparannalla asuva pääepäilty on salakuljettanut nuuskaa Ruotsista Suomeen ammattimaisesti kahden vuoden ajan yhdessä kahden muun epäillyn kanssa. Toimeksiannot saatiin Suomesta.Nuuskaa salakuljetettiin vastaanottajille Suomeen useilla autoilla 50–100 kilon erissä. Suomessa nuuska siirrettiin välittömästi epäiltyjen vastaanottajien autoihin, jonka jälkeen he kuljettivat nuuskan henkilö- ja pakettiautoissa ostajille pääasiassa pääkaupunkiseudulle.Huhtikuussa 2018 Tulli takavarikoi Kainuussa pakettiautosta 175 kiloa Etelä-Suomeen matkalla ollutta nuuskaa.Suomalaiset vastaanottajat maksoivat pääepäilylle ja apurille nuuskan salakuljettamisesta Ruotsista Suomeen käteisellä noin 100–300 euroa toimeksiannolta. Pääepäillylle kokonaishyöty toiminnassa on ollut jopa 80 000 euroa.