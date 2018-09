Kotimaa

Maikkarilta lipsahti verkkoon hämmentävä video – Uutisankkuri Keijo Leppänen: ”Hanoista tulee vettä, kustakin”

MTV:n

Otsikon alla olevasta videosta näet katkelman siitä, mitä Leppänen ja Huilaja puhuvat ennen lähetystä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kummallinen