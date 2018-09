Kotimaa

Turun parkkiraha­huijaus: Näin kolmesta mittari­miehestä tuli rikollisia, jota krp seurasi kuin liivi­jengiä k

55-vuotiaan





Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todellisuudessa

Mutta





Poliisi

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005815582.html

Jotta





Loppuaikana





kiekkoilija myönsi kavaltaneensa yli 300 000 euroa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005814943.html

Poliisi

Kuulusteluissa





Parkkirahajutussa

mittarinkorjaajan näkökulmasta kaikki alkoi mennä päin mäntyä tiistaina 10. lokakuuta 2017.Silloin hänen entisen työkaverinsa ex-vaimo soitti hänelle kertoakseen, että joku tiesi, mitä mies oli kollegoineen vuosien mittaan puuhaillut.Kiinteistönvälittäjänä työskentelevä nainen selitti puhelimessa, että häneen oli äskettäin ottanut yhteyttä tuntematon mies.Mies oli halunnut tavata. Koska nainen oli kuvitellut miehen haluavan kiinteistöarvion, he olivat nähneet Wiklundin kahvilassa Turun keskustassa. Kun he olivat istuneet alas, tapaamisen luonne paljastui.kertoi tietävänsä, että nainen asui varastetuilla rahoilla rakennetussa talossa. Se talo oli pystytetty niillä miljoonilla, jotka hänen ex-miehensä oli vienyt Turun kaupungin parkkimittareista.Juorulehdet maksaisivat sellaisesta tiedosta maltaita, mies sanoi.– Fine. Ilmoita minne haluat, nainen sanoi ja lähti pois paikalta.Miehen väite kuulosti järjenvastaiselta. Nainen kyllä tiesi miehensä varastaneen parkkimittareista rahaa, mutta ei missään tapauksessa miljoonia.Naista oli joka tapauksessa yritetty kiristää tällä tiedolla, joten hän päätti tehdä asiasta rikosilmoituksen.Hän ei ollut väleissä ex-miehensä kanssa. Niinpä hän soitti oudosta tapaamisesta ex-miehensä työkaverille ja kertoi, että parkkimittarikopla on nyt paljastunut poliisille.– Mikä juttu tämä nyt on? ihmetteli 55-vuotias mies.– Ei niistä automaateista voi mitään viedä, hän vakuutti naiselle ja sanoi koko jutun olevan keksitty.mies oli paniikissa. Kun puhelu päättyi, hän päätti piilottaa kaikki kolikot.Hän kätki kolikoita muun muassa autokatoksen kattotiilien alle. Pussi oli kooltaan jalkapallon luokkaa ja siinä oli noin tuhat euroa. Yhden satsin kolikoita hän vei tuttunsa kesämökille ja kätki lisäksi 4 000 euroa pihamaalleen muovipussissa.Jos poliisi tulisi perään, he eivät löytäisi killingin killinkiä.poliisi oli jo miehen jäljillä.Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikkö oli törmännyt erään toisen tutkinnan yhteydessä järjettömän kokoiseen kolikkopussiin, ja koska rahojen alkuperä oli vähintäänkin hämärä, sitä ryhdyttiin selvittämään.Kun 55-vuotias mies ryhtyi piilottamaan kolikoita, poliisilla oli jo kuuntelulaitteet hänen autossaan ja hänen liikkeitään ja puheluitaan seurattiin.Poliisin seuranta-arsenaali ja käytetyt salaiset pakkokeinot saattavat kuulostaa järeiltä toimenpiteiltä, kun kyseessä ovat parkkimittarivarkaat eivätkä liivijengiläiset.On kuitenkin muistettava, että kysymyksessä oli yli miljoonan, mahdollisesti jopa kahden miljoonan euron kavallus.selvitti, että kuprun keskiössä olivat kaksi Turun kaupungin työntekijää ja yksi entinen. He olivat:Epäilty numero 1: 55-vuotias mies, entinen ammattikiekkoilija. Työskennellyt Turun kaupungin palveluksessa mittarinkorjaajana 1990-luvun puolivälistä, mutta oli välillä virkavapaalla jääkiekon vuoksi.Epäilty numero 2: 54-vuotias mies. Nykyinen automyyjä, mutta oli työskennellyt 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2003 parkkimittareiden korjaajana ja rahastajana. Juuri hänen entiseen vaimoonsa tuntematon mies oli ottanut yhteyttä.Epäilty numero 3: 51-vuotias mies. Hän työskenteli parkkimittareiden rahastajana. Ihmiset kuvailivat miestä ”ylikiltiksi” ja hieman hyväuskoiseksi. Myös hän oli liittynyt parkkiraharinkiin 1990-luvulla.huijauksen luonteen ymmärtäisi, on ymmärrettävä parkkimittareiden rahastajien toimenkuva.Yleensä he lähtevät liikkeelle aamuseitsemän maissa rahastusautolla, valkoisella Fiat Scudolla, ja alkavat kiertää kaupungin mittareita. Rahat kerätään turvallisuussyistä aina pareittain.Kussakin mittarissa on irtolipas. Se tyhjennetään rahastusautossa olevaan isompaan säiliöön, jota miehet nimittivät lempeästi ”pytyksi”. Molemmat ovat lukittuja, eikä niihin pitäisi päästä käsiksi ilman avainta.Vanhanmalliset mittarit saattoivat kuitenkin tyhjennyksen yhteydessä vuotaa kolikoita kaduille. Siitä kolmikon varastaminen 1990-luvulla oli kai alkanutkin, kun ulos valuneet kolikot oli pistetty ”pytyn” sijaan taskuihin.Uudemmissa malleissa ei ollut samanlaisia vuotoja, mutta irtolippaat saattoivat välillä jäädä raolleen niin, että lippaan sai väännettyä käsivoimilla auki.Varsinainen lottopotti kuitenkin jysähti silloin, kun miehet saivat itselleen avaimen, jolla sai ison säiliön auki. Sitä kutsuttiin taika-avaimeksi.huijausrutiini oli kehittynyt siihen, että kaupungin ruokatunnin aikana rahastusauto ajettiin sisään 54-vuotiaan miehen autoliikkeeseen Raisioon.Autoliikkeen sisällä ”pytty” avattiin ja sen uumenista kahmittiin rahaa sen verran, mikä tarvittiin tai kehdattiin.Poliisi otti kolmikon kiinni maanantaina 30. lokakuuta 2017. 51-vuotias mies ja 54-vuotias mies otettiin kiinni autoliikkeestä, josta löydettiin myös varastettua rahaa.Rengaspinon takana nökötti harmaa muoviloota täynnä kolikoita, yhteensä 2 129,2 euroa. Autohallin toimistohuoneen rullalaatikosta puolestaan löytyi pipo, mihin oli sullottu tuhat euroa.55-vuotias otettiin kiinni kodistaan Moisiosta. Hän kiisti tiukasti varastaneensa mitään mistään.– Kuka tuommoista on höpissyt? hän ihmetteli.– Törkeä kavallus on raju syytös. Kolikoita ei voi anastaa automaatista rikkomatta laitteistoa, joka huomattaisiin heti.Hänelle kerrottiin, että krp oli tarkkaillut häntä ja hänen kaverinsa olivat jo kertoneet parkkirahavarkauksista. Viimein viikon kuluttua, neljännessä kuulustelussa, hän tunnusti.– Olen puhunut vähän paskaa ja haluan muuttaa kuulustelukertomustani, hän ilmoitti.kertoi kolmikolle, että heidän epäiltiin kavaltaneen Turun kaupungin rahoja yli miljoonan euron edestä.1990-luvulta ei saanut enää luotettavia laskelmia, mutta vuosina 2008–2017 oli parkkirahoja hävinnyt 877 000 euroa.Ainoastaan 54-vuotias automyyjä piti kokonaissummaa edes jollain tapaa oikeansuuntaisena.Hän kertoi, että ryhdyttyään autokauppiaaksi hän oli ollut monta vuotta kuvioista poissa, mutta tiukan paikan tullen hän oli pyytänyt päästä osingoille.– Olen rakentanut kaksi taloa ja pitänyt kallista emäntää, hän sanoi kysyttäessä, mitä oli parkkirahoilla tehnyt.55-vuotias puolestaan oli järkyttynyt, kun poliisi kertoi, että yksistään vuonna 2017 parkkimittareista oli kadonnut yli 200 000 euroa. Se tarkoitti lähes 17 000 euroa kuukaudessa, yli 500 euroa päivässä.Enemmän kuin Suomen pääministeri tienaa.– Miksi sinä olet lähtenyt mukaan tähän rikolliseen toimintaan? kysyi kuulustelija.– Houkutus oli suuri, kun näki kolikoita irrallisena ensin lattialla. Ja sitten ehkä ahneus iski.55- ja 54-vuotiaat miehet kertoivat, että olivat yrittäneet pitää huolta joukkonsa nuorimmasta, 51-vuotiaasta miehestä.Hänelle annettiin rahaa vähemmän kuin muille, sillä vaikka hän oli kiltti ja hyväluontoinen mies, hän oli hieman hömelö.– Alussa annoimme hänelle noin 100–200 markkaa päivässä, mutta hän lähti usein suoraan työpäivän jälkeen Tinatuoppiin ja Börssiin ryyppäämään, niin rauhoittelimme rahan antamista, ettei hän menettäisi työpaikkaansa ryyppäämisen takia.– Minä maksoin hänelle osuuden seteleinä, koska pelkäsin hänen jäävän kiinni, jos hän menee kolikoiden kanssa tärisemään johonkin.51-vuotias puolestaan kertoi, ettei ollut yleensä ottanut kolikoita sen enempää kuin mitä hänen lompakkoonsa mahtui.Hän ajatteli, että hänen kaverinsa varastivat enemmän, mutta antoivat hänelle joitakin roposia korvaukseksi vaitiolosta.– Minusta ei vaan ollut siihen, että olisin uskaltanut mennä sanomaan työpaikkamme esimiehille, että he varastavat rahaa.odotetaan nyt käräjäoikeuden ratkaisua. Kolmikkoa uhkaa ehdoton vankeus ja sen lisäksi Turun kaupunki vaatii heiltä yhteisvastuullisesti yli 1,3 miljoonaa euroa.Se on pökerryttävä määrä rahaa, kun ajattelee, että koko summa on varastettu kolikoina. Jos sellaisen määrän euron kolikoita pinoaisi torniksi, torni huojuisi runsaan 2,8 kilometrin korkeudessa – kolme kertaa niin korkealla kuin maailman korkein rakennus Burj Khalifa Dubaissa.Sillä summalla maksaisi pysäköinnin Turun keskustassa yli sadaksi vuodeksi.Summasta tosin vallitsee suuri eripura, vaikka miehet ovatkin myöntäneet varastaneensa parkkirahoja. He syyttelevät toisiaan osuuksien aliarvioimisesta ja epäilevät, että kokonaissumma on laskettu hutiloiden. Esimerkiksi autokauppias myöntää varastaneensa vain 80 000 euroa.Mieskolmikon lisäksi syytteessä on kuusi heidän perhe- ja lähipiiriinsä kuuluvaa henkilöä, sillä miehet antoivat heille varastettuja rahoja vaihdettavaksi ja säilytettäväksi.Yksi heistä on automyyjän ex-vaimo, ja häntä syytetään rahanpesusta. Syyttäjän mukaan nainen häivytti rikoksella hankittua omaisuutta talokaupoilla yhteensä 300 000 euroa.Lounais-Suomen poliisi selvitti aikansa tapausta, jossa nainen kertoi mysteerimiehen uhkailleen häntä kahvilassa parkkirahatalon paljastamisella. Tutkinta lopetettiin, kun asiassa ei todettu tapahtuneen rikosta.Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa ratkaisunsa parkkirahajutussa tiistaina 25. päivä syyskuuta.Kirjalliset lähteet: Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikön esitutkintamateriaali, Turun Sanomat