OAJ:n paikallispomolta rajua kritiikkiä Move-mittaukselle – ”Tämä on niin vakava tapaus, ettei vakavampaa voi olla”

Kotimaa

OAJ:n paikallispomolta rajua kritiikkiä Move-mittaukselle – ”Tämä on niin vakava tapaus, ettei vakavampaa voi

Pitääkö opettajan pystyä arvioimaan oppilaan terveydentilaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Terveydenhuollon kautta testeihin”