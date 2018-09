Kotimaa

Jouni todisti näyttävän ilmiön ikkunastaan: Kouvolan kadut muuttuivat hetkessä valkoisiksi

Ensin nousi kova ukkonen ja salamat löivät. Sitten myrsky muuttui raekuuroksi, joka jatkui kymmenen minuuttia.

Ilmatieteen

Kuluvan syyskuun aikana on salamoinut keskimääräistä enemmän.

Viime

