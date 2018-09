Kotimaa

4 000 litraa lämmitysöljyä vuoti pohjavesialueelle Parikkalassa

Parikkalassa Etelä-Karjalassa pääsi viikonloppuna valumaan öljyä pohjavesialueelle, kertoi pelastuslaitos.

Rikkoutuneesta rivitalon lämmitysöljysäiliöstä vuoti Hoviseläntiellä 4 000 litraa öljyä maahan. Pelastuslaitos kutsuttiin paikalle lauantai-iltana.



Parinsadan metrin päässä vuotopaikasta on vesilaitoksen pohjaveden pumppaamo, mutta pelastuslaitokselle selvisi onneksi, ettei se ole aktiivisessa käytössä.



Sen sijaan niin ikään 200 metrin päässä on Pyhäjärven rantaviiva, ja alkuviikosta pelastuslaitos selvittää näytteitä ottamalla, miten pitkälle öljy on päässyt etenemään soraharjussa ja onko sitä joutunut pohjaveteen tai järveen. Pelastuslaitoksen mukaan lähialueen asukkaiden ei kuitenkaan tarvitse ottaa tilannetta huomioon.



Rivitalon vierestä poistettiin jo noin 130 tonnia maata ja korvattiin soralla.