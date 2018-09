Kotimaa

Kun Suomi kokeili kesäaikaa 1942, Orimattila piti viisarit omassa ajassa – ”Olemme jääräpäisiä hämäläisiä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005829263.html





Haittaa lehmille

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005829615.html

Haasteita matkustajille

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005828791.html