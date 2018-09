Kotimaa

Oppilas kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan Espoossa – liikuntatunnilla oli suoritettu piip-testiä

Oppilas on joutunut sairaalaan espoolaisen koulun liikuntatunnilta tällä viikolla. Koulun rehtori vahvistaa tapahtuman IS:lle.– Siellä on ollut sellainen tilanne, että oppilas on saanut liikuntatunnilla sairauskohtauksen ja hänet on viety sairaalaan ambulanssilla.Rehtori ei kommentoi oppilaan tämänhetkistä terveydentilaa.IS:n saamien tietojen mukaan liikuntatunnilla oli suoritettu niin sanottua piip-testiä.Piip-testillä eli kestävyyssukkulajuoksulla (engl. beep test) mitataan maksimaalista kestävyyttä. Testissä juostaan 20 metrin matkaa edestakaisin yhä nopeammin ja nopeammin niin kauan kuin juoksija jaksaa.Nimi tulee äänitteestä, joka antaa äänimerkin, kun juoksijan tulee lähteä seuraavalle sukkulalle.