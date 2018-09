Kotimaa

Lotossa kaksi täysosumaa – tässä oikea rivi

Suomeen on saatiin lauantaina uusia lottovoittajia, kun kierroksella 37/2018 arvotulle lottoriville löytyi kaksi 7 oikein -tulosta.Näin molemmat veikkaajat tulevat saamaan 2,5 miljoonaa euroa.Loton numeroiksi lauantaina arvottiin seuraavat: 6, 9, 10, 16, 17, 21, ja 34.Lisänumero kierroksella on 30 ja Plus-numero 15.Myös Lauantai-Jokerista löytyi yksi täysosuma, joka oikeuttaa miljoonan euron veikkausvoittoon:Lauantai-Jokerin oikea rivi on seuraava: 7 4 2 8 9 3 4.Muhkea rahasumma odottaa myös yksittäistä lottoveikkaajaa, joka onnistui saamaan 6 + 1 -tuloksen. Tuloksella saa aikanaan tililleen 198 918 euroa.