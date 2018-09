”Yövuorossa piti kääntää 7 erilaista kelloa”: Eri alojen ammattilaiset kertovat mielipiteensä talvi- ja kesäajasta

Kotimaa

IS haastatteli eri alojen ammattilaisia kellojen siirtämisestä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kannattavat ehdottomasti kellojen siirtämisen lopettamista. Ajan vaihtumisesta on ollut haittaa niin lapsille, vuorotyöläisille kuin maatalousyrittäjillekin.Euroopan komission ehdotus luopua kesä- ja talviajasta saa suomalaisilta eri alojen ammattilaisilta vankkaa kannatusta. Aivan kuten Ilta-Sanomien keskiviikkona järjestämässä äänestyksessä, suurin osa on talviajan kannalla. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että kellojen siirtäminen ylipäänsä loppuisi.Minun mielestäni yksi aika riittäisi. Pienten lasten äitinä olisi helpointa pysyä yhdessä rytmissä. Hyöty, mitä kellojen siirtelystä saa, on hyvin vähäinen. Suosin ehdottomasti valoisia aamuja. Kannatan siis pysyvää talviaikaa. Heräämme joka tapauksessa aikaisin aamulla ja silloin ollaan pirteimmillään. Iltaisin ulkoillaan, oli pimeää tai ei. Myös koulussa on mukavaa, jos jo kahdeksalta on valoisaa. Toki riippuu lapsesta, kumpi aika on itselle kivempi.Kellojen siirtely olisi hyvä lopettaa. Se helpottaisi toimintaa kaikella tapaa. Ei olisi ylimääräistä häsmäkkää ja muistamista keväällä ja syksyllä. Ei se minulle kummia aiheuta, mutta ehkä niillä, joilla on karjaa, on asiasta enemmän vaivaa. Olen miettinyt voisiko ajan laittaa puolesta välin, miksi pitää aina siirtää kokonainen tunti. En tiedä, onko sillä, siirryttäisiinkö pysyvään kesä- vai talviaikaan, muuten niin väliä. Riippuu siitä, onko aamu- vai iltauninen.Kellojen siirtelyn voi lopettaa. Se ei anna mitään lisäarvoa nykyiseen yhteiskuntaan. Ennen työskentelin lypsykarjan kanssa. Kesti aina 1–2 viikkoa sopeutua uuteen aikaan. Vuorotyössä se on varmasti yhä hankalaa. Poliisin työssä kellojen kääntelystä on muutakin harmia. Kerran olin yön töissä ja autossa oli seitsemän erilaista kelloa, jotka kaikki piti säätää sitten kohdalleen. Kannatan talviaikaa. Kello 12 aurinko on korkeimmillaan – niin opetettiin jo lapsena.En tiedä, pitäisikö kellojen kääntäminen lopettaa. Ei se hirveästi ole meikäläisen arkeen vaikuttanut. Joko saa nukkua pidempään tai sitten ei. Toki silloin, kun oli vielä koulussa, aamuisin tuntui kesäaikaan siirtyminen. Minulle on kuitenkin se ja sama, jatketaanko kellojen siirtämistä tai jos ei, kumpi aika valitaan. Ei sillä ole sen suurempaa merkitystä.Ehdottomasti pitäisi pysyä yhdessä ajassa. Olen ollut jo useamman vuoden sitä mieltä. Vaikka olen nuori, kellojen siirtelystä tulee uniongelmia muutamaksi päiväsi. Vaikka ei sen pidemmästä ajasta ole kyse, niin on se kuitenkin muutama päivä. Lueskelin juuri keskustelua tästä asiasta ja kannatan kesäaikaa. Toivon, että varsinkin syksyisin olisi iltaisin pidempään valoisaa. Kun tulee töistä kotiin, olisi kiva ehtiä tehdä valoisalla jotain.Olen sitä mieltä, että lopetetaan siirtely. Siirrytään normaali- eli talviaikaan pysyvästi. Turha niitä kelloja on vekslata. Kannatan talviaikaa, koska tykkään siitä, että aamulla valkenee aikaisemmin. Olen huomannut, että osaan matkustajista kellojen siirtely vaikuttaa. Heti ajan vaihtumisen jälkeen he saattavat tulla pysäkillekin väärään aikaan.Kyllä pitäisi siirtyä yhteen aikaan. Henkilökohtaisesti kellojen siirtely ei kuitenkaan ole vaikuttanut meidän perheemme elämään. Ollaan aina herätty hyvin, mutta siirtely on silti ihan turhaa. Työskentelin aikaisemmin päivystyksessä. Jos oli yövuoro silloin, kun aika vaihtui, vuoro oli joko lyhyempi tai pidempi. Pidennyksen kyllä tuntee, mutta ei se työn laatuun vaikuta. Se on asennekysymys. Suurin osa potilaistakin tuntuu kannattavan yhtä aikaa. Tiedän perheitä, joissa ajan vaihtuminen on ollut lapsille vaikeaa. Itse pidän talviaikaa parempana, mutta sinänsä on sama, siirrytäänkö siihen vai kesäaikaan.