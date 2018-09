Kotimaa

Äiti keksi pienelle pojalleen vakavia oireita – nyt lääkärit kertovat, kuinka alkoivat haistaa palaneen käryä

Kuopion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyte

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005823721.html

Poika

Sairaalassa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005825259.html

Äidin

Poikaa