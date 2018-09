Kotimaa

Mika Aaltolan kolumni: Sääntö-Suomi on myös geopolitiikkaa

Idänkauppa

Pitää muistaa, että Venäjälle Suomi on vähemmän itsetarkoitus kuin väline.

Sääntö-Suomi

Suomessa asioita ei oteta leväperäisesti. Niitä siirretään, delegoidaan tai monimutkaistetaan.Ajatellaanpa vaikka virkamieskuntaa. Suomessa virkamiesasema ei ole nautittava etuoikeus vaan kurinalainen velvollisuus. Suomen tullessa osaksi Venäjää keisari vahvisti Ruotsin lait. Ei ihme, että laillisuuden puolustamisesta tuli Suomen puolustamista. Virkamieskunnan vahvuus oli tärkeää, kun Suomea alettiin venäläistää. Virkamiehet puolustivat laillista järjestystä, eivät tsaarin valtaa.Sotien jälkeen virkamieskunnasta ja korkeista virkaan pääsyn kriteereistä tuli Paasikivelle tapa vakauttaa tapahtumien vyöryä ja Neuvostoliiton vaikutusta.Kun Kekkonen sai pähkinäkseen ydinvoimalan Loviisaan, mitä tehtiin? Asia delegoitiin alaspäin. Perustettiin riippumaton Säteilyturvakeskus (STUK). Loviisan voimala rakennettiin venäläisellä reaktorilla mutta läntisin kriteerein. Samalla liikkumatila konkretisoitui läntisenä ydinvoimalana Olkiluotoon.Korruptiovapaus ja korkeat standardit olivat arvoja, joita myös Neuvostoliitossa ymmärrettiin. Suomen korkean standardin osaaminen oli naapurille hyvin tärkeää, läntisen teknologian lähde. Pieni voi sisäisesti vakauttaa suuren vaikutuskiiloja.on meille kannattavaa. Se on myös välttämätöntä, koska naapurin tarpeet kohdistuvat meihin ja heillä on hyväksyttävät etunsa.Mutta rajat on tärkeä turvata. Mietintäänpä vaikka Fennovoima-kysymystä. Venäjä halusi sijoittaa miljardeja ydinvoimaan Suomessa. Totta kai vaikutusmahdollisuuksia, mutta enemmän Venäjän halua saada Suomen leima ydinvoiman vientiprojekteilleen muualle maailmaan. Pitää muistaa, että Venäjälle Suomi on vähemmän itsetarkoitus kuin väline muiden suhteen.Mutta yhtälö pitää sisällään Suomen jalostavan vaikutuksen Venäjän aikomuksiin. Fennovoima ei tule olemaan helppo, koska Suomen intressissä on toteuttaa hanke teknisesti korkeiden standardien mukaan.Hankkeella on myös selviä korruptiivisia mahdollisuuksia. Myydään jotain muka halvalla, mutta pidetään välikäsiä mukana. He tietävät, että heidän saamansa hyöty on korvamerkittyä tietyn vaikutuksen ylläpitämiseen. Näin Kiina operoi Afrikassa. Näin Venäjä operoi vuosia silloin hyvin korruptoituneessa Ukrainassa.Venäjän strateginen kauppa Suomen kanssa on paljolti valtiollisten yritysten hallussa, kuten öljytuotteiden jalostus. Fennovoiman ratkaiseva kumppani oli Fortum. Valtion vaikutus estää osin sitä, että Suomeen tulisi Venäjä-riippuvaisia ja vaikutusvaltaisia raharikkaita. Operaatiot tähän suuntaan paljastuvat helposti. Tämän kiekon pelaaminen on naapurille vaikeaa.on monelle oma Siperiansa. Suomea on hyvä pitää kovin maailmanluokkaisena, lähes korruptiovapaana, hikisen virkavastuullisena ja hyvin lakiuskonnollisena.Entä Itämeren kaasuputki? Delegoi alaspäin. Tee asiasta juridinen ja tekninen kysymys. Miksi? Koska maailmanluokkainen korruptiovapaa yhteiskunta toimisi niin. Venäjä ei ole sellainen. Mutta usko pois, argumentti toimii Venäjällä paljon paremmin kuin moni muu liberaali ajatus.Tärkeää on myös huomata, että asia on EU:n ja Venäjän välinen. Delegoidaan asioita myös ylöspäin, instituutioihin. Osin tämän takia me kansanäänestyksessä integroiduimme Eurooppaan.Kohinassa kiisket muuttuvat lohiksi. Metsää on vaikea nähdä puilta. Mutta kokonaisuus pitää muistaa. Sääntö-Suomella on ulkopoliittinen historiansa.Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja.