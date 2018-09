Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Rajat eivät loukkaa lapsen ihmisoikeuksia – päinvastoin

Pohjolakodin tapahtumat ovat herättäneet keskustelun rajoittamisesta. Mutta eikö kasvattaminen ole ytimeltään juuri sitä?

Interventioita lykätään siihen saakka, kunnes vanhempien välinpitämättömyys tai kyvyttömyys on jo särkenyt lapsen.

Minua on pahoinpidelty, syljetty, nimitelty, monia kollegoita myös --- Päivittäin saamme kuulla olevamme pahinta mitä maa päällään kantaa, mutta jo seuraavassa lauseessa olemme tärkeitä. 17 vuoden aikana olen nähnyt satoja työntekijöitä, joista vain muutamaa on moitittu epäammattimaisesta toiminnasta.Näin kirjoitti lastensuojelualalla työskentelevä ystäväni, kun Pohjolakodin ylilyönneistä alettiin uutisoida.Sikailut pitää tutkia. On ala-arvoista, että lytätyt lapset saavat epäasiallista kohtelua niiltä, joiden työtä on suojella.Tällainen mielipide on helppo ilmoittaa ja häipyä sitten pohtimaan oman arjen asioita, kuten sitä, missä kulkee granolan ja myslin raja. Lastenkotilapset ovat helppo yhteinen nimittäjä, jonka äärellä kaikki voivat pitää pienen tiedotustilaisuuden oman moraalinsa tilasta.tapahtumat ovat herättäneet keskustelun rajoittamisesta. Mutta eikö kasvattaminen ole ytimeltään juuri sitä?Olen rajoittanut omia lapsiani mm. näissä: pelaaminen, kännykän käyttö, huutaminen, keskeyttely, lyöminen, nimittely, pöytätavat, kotiintulo, valvominen, tuolilla keikkuminen, kiroilu, karkin syöminen, rahankäyttö.Tällä jankutuksella olen toteuttanut ajatusta, jonka psykologian professori Jordan B. Peterson tiivistää näin: vanhempien ensisijainen tehtävä on tehdä lapsistaan sosiaalisesti haluttavia. Tällä hän viittaa yksinkertaisiin asioihin kuten jakamiseen, toisten huomioimiseen ja yleisiin käytöstapoihin.On tietenkin kasvattajia, jotka käyttävät rajoittamista rankaisuna ja väkivallan muotona. Oireilevan lapsen ongelma lienee silti useammin rajojen puute eikä niiden liiallisuus. Myös nk. normaalien perheiden lapset kärsivät löysästä kasvatusotteesta. Jos vanhempi näkee rajoitteet ihmisoikeusloukkauksena, lapsen elämästä tulee viimeistään aikuisena kovin vaikeaa.jota ei kasvateta vastuullisin keinoin, tarvitsee muita peilejä kuin vanhempansa.Tässä yhteiskuntamme epäonnistuu usein karmealla tavalla. Interventioita lykätään siihen saakka, kunnes vanhempien välinpitämättömyys tai kyvyttömyys on jo särkenyt lapsen.Poliittinen kiinnostus lastensuojelua kohtaan on osastoa ”joo, nämä ovat kyllä vaikeita asioita”. Kohuissa lainsäätäjäkin muistaa taas hetken verran, miten tärkeää onkaan huolehtia vähäväkisimmistä, noin niin kuin teoriassa.Jos lapsi sylkee, nimittelee ja lyö, on välttämätöntä, että asiaan puututaan. Aikuisten maailmassa sellainen käytös sulkee yksilön automaattisesti normaalin ulkopuolelle. Kukaan ei halua työtoveriksi, puolisoksi tai ystäväksi potentiaalisesti väkivaltaista tai muuten arvaamatonta ihmistä.Lapsen perusoikeus on tulla kasvatetuksi siten, että hänen elämänsä ei muodostuisi kohtuuttoman vaikeaksi. Lastenkoti on viimeinen etappi, jossa koherentin elämän etikettiä voidaan vielä opettaa ennen vankilaa.Siksi lastensuojelulta ei saa riistää perusteltua rajoittamisen oikeutta.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.