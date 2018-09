Ylen Facebook-temppu suututtaa – 20 000 somekäyttäjää laitettiin tykkäämään uudesta ohjelmasta, jota kukaan ei ole vielä nähnyt

Kotimaa

Ylen Facebook-temppu suututtaa – 20 000 somekäyttäjää laitettiin tykkäämään uudesta ohjelmasta, jota kukaan ei

Yle: Tarkoituksemme ei ollut harhauttaa

Ylen teki ohjelmansa Facebook-sivuille muutoksen, joka aiheutti hämmennystä ja tuohtumusta sosiaalisessa mediassa.Pressiklubin Facebook-seinä muutettiin toisen ohjelman eli Sannikka & Ukkola -ohjelman seinäksi.Pian alkoi keskustelu Facebookissa ja Twitterissä siitä, miksi muutos tehtiin.Jotkut kyselivät, liitettiinkö Pressiklubista aikanaan tykänneet sosiaalisen median seuraajat ”lupaa” tämän uuden ohjelman tykkääjiksi.– Ai hitto... ootte vaihtanut Pressiklubin sivun nimen! Ihmettelinkin et enhän mä tästä oo tykännyt täällä. Not cool, Julius Jansson https://www.is.fi/haku/?query=julius+jansson sanoo kommentissaan.– Lähes 20 000 ihmistä on saavutettu Ruben Stillerin https://www.is.fi/haku/?query=ruben+stillerin Pressiklubilla. Muutatte sivun nimen vaikka ohjelma aivan eri. Helvetin halpamaista, Christin Bergström https://www.is.fi/haku/?query=christin+bergstrom kertoo kommenttinaan.– Tämä oli Pressiklubin sivu. Kuinka kehtaatte!, Outi Sane https://www.is.fi/haku/?query=outi+sane sanoo.– Tää Pressiklubin sivun nappaaminen käyttöön on kyllä melko röyhkeää mut toisaalta ymmärrän kyllä valinnan logiikan. Ja toisaalta huvitun siitä kuinka tärkeää tällainen asia joillekin on, ja kuinka tällaisestakin loukkaannutaan suorastaan. Mut c'est la vie - tsemppiä tuotantoon joka tapauksessa, Tatu Virta https://www.is.fi/haku/?query=tatu+virta kertoo.IS kysyi Sannikka & Ukkola -ohjelman tuottajalta muutoksesta.

Miksi muutos tehtiin?

– Tarkoituksemme ei ollut harhauttaa seuraajia. Taustalla on ollut ajatus, että näin parhaiten palvelemme samalla paikalla jatkavan ohjelman yleisöjä. Pressiklubi oli lopetettu ohjelma, ja toinen vaihtoehto oli sivun sulkeminen, tuottaja Nora Kajantie https://www.is.fi/haku/?query=nora+kajantie Yleltä kertoo.

Oliko tapa, jolla muutos tehtiin onnistunut?

– Facebookista piti tulla notifikaatti (ilmoitus) käyttäjille, jos tykätyn sivun nimeä muutetaan, jolloin käyttäjä voi päättää haluaako enää seurata sitä vai ei. Kävi kuitenkin ilmi, että se riippuu käyttäjän asetuksista. Kerroimme asiasta etukäteen Facebookissa myös avoimesti, mutta muutos näyttää yllättäneen jotkut, ja siitä olen pahoillani, hän sanoo.

Mitä tästä voi oppia?