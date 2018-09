Kotimaa

Tänään luvassa epävakaista säätä ja sadetta, myös ukkonen voi jyristä

Tänään luvassa epävakaista säätä ja sadetta, myös ukkonen voi jyristä

14.9. 4:21

Maan eteläosassa ylimmät lämpötilat ovat 13–16 asteen välillä.

Sää on tänään epävakainen koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan eteläosassa aamulla on pilvistä ja etelärannikolla voi tulla sadekuuroja. Iltapäivällä sadekuuroja voi olla luvassa myös sisämaassa. Lisäksi ukkosta voi esiintyä.



Maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on puolipilvistä tai pilvistä. Myös joitakin sadekuuroja voi tulla. Myös Lapissa on pilvistä ja ajoittaista sadetta.



Maan eteläosassa päivän ylimmät lämpötilat ovat 13–16 asteen välillä, maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 12–17 asteen välillä. Lapissa päivän ylimmät lämpötilat ovat 9–14 asteen välillä.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.