Jyrki Lehtolan kolumni: Riku ja Tunna pelastavat kaiken

Siis mähän oon ujo, korrekti ja hyvä ihminen.

Milonoff: Mä oon Tunna ja mulla sama plus pikku ponnari.Riku: Mä pelastan nyt Suomen analysoimalla itseäni kriittisesti.Tunna: Diippii, niinku mayakulttuuria, mut kurantisti tätä päivää.Riku: Ensinnäkin Natsi-Saksa! Mä oon erittäin pahoillani siitä. Mä en ollut viel syntynyt, mut silti mä en tehnyt asialle mitään. Mä vain tsiigasin sivusta, vaikka mua ei ollut olemassa. Mun olis pitänyt olla olemassa, niin natsit olis lyöty alas saman tien.Tunna: Todellakin siistit sfäärit nyt.Riku: Sit ilmastonmuutos! Mun vika! Oon ajanut liian usein autolla duuneihin, joissa saarnaan, ettei sais ajaa autolla.Tunna: Sä olisit voinut lentää kuin lintu.Riku: Erittäin totta! Ja mähän lennän mun reissuihin, mut ne ei tuhoo maailmaa, koska niiden avulla mä voin kertoo, et olin reissussa ja mun sydän suli reissussa, kun mä reissussa huomasin, kuinka paljon suomalaisii paremmin kengättömillä lapsilla on asiat, kun ne osaa nauttii elämästä!Tunna: Toisin kuin tääl.Riku: Mä sanoin sen jo! Tääl katellaan toisia kateellisina merkkikengät jalassa. Ja tääl on pimeetä! Tyypillistä Suomee! Reissussa paistaa aina aurinko, mut on myös tosi vaarallista!Haluaisitsä viel ruoskia itseäs, kun meidän pitäis markkinoida sun arpikudoksella Docventures-sarjaa?Riku: Siis mähän oon ujo, korrekti ja hyvä ihminen. Ja mä oon luullut, et se riittäis. Se et mä en pysty pahaan, kykene pahaan, halua pahaa. Mut tiedätsä mitä Tunna?Tunna: En todellakaan.Riku: Ei se riitä! Maailma on täynnä pahempia ihmisiä kuin mä! Miehiä, jotka käyttää valtaa heikompiin: köyhiin, naisiin.... mä en saa selvää, mitä täs lapus lukee?Tunna: ”Köyhiin naisiin”.Riku: Erittäin totta! Ja mä, mä oon katsellut tätä sivusta, puuttumatta asiaan, myymättä Ylelle ohjelmaa maailman pahuudesta. Mä häpeän, häpeän niin helvetisti mun munattomuutta.Tunna: Mut sä tiedostat osallisuutes ja haluat nostaa itses tän keissin keskipisteeks.Riku: Erittäin totta! Mä tiedostan sen ja se on uus askel mun kasvussa kohti jotain, joka räjäyttää mun pään! Mä oon huomannut tän omassakin elämässä! Yks päivä hajosin palasiks, kun tajusin, et mun vaimo siivoo enemmän kuin mä, kun mä vaan pelastan maailman.Tunna: Aloitsä sit siivota enemmän?Riku: No siis ajatuksen tasolla todellakin! Mut sit hiffasin, et ei siitä olis hyöytyy niin paljon kuin siitä, et mä annan Ylelle haastattelun, jossa mä kerron, et mä tajusin taas jotain stereotyyppisisistä rakenteista ja ajattelusta ja mä teen niille jotain kertomalla, että taas mä tajusin jotain.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.