Kotimaa

Linnanmäki vetää vaarallisia peli­voittoja takaisin – voivat aiheuttaa tukehtumis­vaaran

Linnanmäen huvipuistossa Helsingissä on jaettu kevään ja alkukesän aikana pelivoitoiksi piikkipalloja, joista voi irrota tukehtumisvaaran aiheuttava pilliosa.

Paristoilla toimivaa ja vilkkuvaa piikkipalloa on jaettu Koripallot-pelissä Linnanmäen pelialueella. Piikkipallo lukeutui palkintoihin toukokuun 18. päivästä kesäkuun 11. päivään ulottuvalla ajanjaksolla.Sittemmin pallossa on havaittu turvallisuuspuute, joka ilmenee niin, että tuotteesta saattaa irrota ääntä tuottava pilliosa. Tämä saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran alle kolmevuotiaille lapsille.Tullilaboratoriossa tehtyjen testien jälkeen Tukes on todennut, että tuote ei täytä lelujen turvallisuudesta annetun lain vaatimuksia.Linnanmäki pyytää palkinnon voittaneita asiakkaita lopettamaan tuotteen käytön välittömästi ja palauttamaan pelivoiton Linnanmäelle.– Pahoittelemme suuresti asiakkaillemme tästä aiheutunutta vaivaa, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin toteaa takaisinvedosta kertovassa tiedotteessa.