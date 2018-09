Kotimaa

Painajaismainen tilanne Joensuussa: Kuski käynnisti auton, hetken päästä se oli joen pohjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joensuun keskustassa koettiin keskiviikkona iltapäivällä jokaisen autoilijan painajainen.Kello oli hiukan vaille 15 Ilosaaressa, kun henkilö käynnisti hotelli Kimmelin puoleisella rannalla pakettiauton.Seurasi surullinen ketju peräkkäisiä tapahtumia ja hetken päästä pakettiauto oli viereisen Pielisjoen pohjassa.Moottori oli käynnistyt normaalisti, pakettiauto oli lähtenyt liikkeelle, ajanut itsekseen jokeen, jäänyt kellumaan, ajelehtinut Penttilän puoleista rantaa kohti ja painunut lopuksi veden alle, joen pohjaan.Uppoamispaikka oli kahden laiturissa olevan veneen välissä.– Siinä on vettä viitisen metriä, kerrotaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.Vallitsevan käsityksen mukaan syynä epäonnistumiseen oli käynnistystilanteessa päällä ollut vaihde.Yllätetyksi tullut autoilija oli jättänyt auton jo ennen kuin se meni jokeen.Pelastuslaitos ei nosta autoa, vaan se tehtävä jää omistajalle. Tarkoitus on tiettävästi saada apua paikallisilta urheilusukeltajilta ja hankkia nosturi. Toistaiseksi auto on Pielisjoen pohjassa.