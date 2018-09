Kotimaa

Tuulenpuuskia luvassa maan etelä- ja keskiosiin – kaakossa tuivertaa jopa 20 metriä sekunnissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen etelä- ja keskiosiin on luvassa tuulinen päivä. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että erityisen kovia tuulenpuuskia on luvassa kaakon suunnalla, jossa tuuli voi ennusteen mukaan puhaltaa puuskissa noin 20 metriä sekunnissa. Muualla tuulennopeus on ennusteen mukaan alle 15 metriä sekunnissa. Iltaa kohti tuulet heikkenevät.Sää muuttuu lännestä alkaen poutaiseksi ja selkeämmäksi.Iltapäivällä etelässä ja lännessä on jo laajalti poutaa, sen sijaan idässä ja pohjoisessa sadekuuroja tulee vielä. Lapissa sataa myös jatkuvammin.Päivälämpötila vaihtelee lounaan noin 15 asteesta Koillismaan ja Lapin noin 10 asteeseen.Perjantaina kuurosateet ovat yleisiä ja lounaistuuli edelleen jopa navakkaa. Päivälämpötila on asteen pari torstaista korkeampi.Lauantaina etenkin jo maan länsiosaan leviää etelänpuoleisen tuulen voimistuessa aiempaa yhtenäisempi ja voimakkaampi sadealue, joka vähitellen leviää myös itään ja pohjoiseen.Euroopassa perjantaina kuurosateinen alue ulottuu Suomesta Brittein saarille, missä sää on vuodenaikaan nähden viileää. Etelä-Espanjassa sää epävakaistuu. Kuurosateet ovat yleisiä Alppien tienoilta Etelä-Puolaan sekä Mustanmeren alueella.