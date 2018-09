Kotimaa

Keskisuomalainen: Puolustusvoimat suunnittelee sisäistä ilmiantokanavaa

13.9. 5:54

Työntekijät voisivat ilmoittaa nimettömästi esimerkiksi työpaikalla havaitusta epäasiallisesta käytöksestä.

Puolustusvoimat suunnittelee sisäistä ilmiantokanavaa epäkohdista ilmoittamiseen, kertoo Keskisuomalainen. Lehden mukaan työntekijät voisivat ilmoittaa kanavalla nimettömästi esimerkiksi työpaikalla havaitusta epäasiallisesta käytöksestä tai taloudellisista väärinkäytösepäilyistä.



Poliisi kokeilee parhaillaan vastaavaa kanavaa Helsingin poliisilaitoksella ja keskusrikospoliisissa. Kanava on sähköinen linkki poliisin intranetin etusivulla.



Keskisuomalaisen mukaan poliisin eettiseen kanavaan on tullut viime joulukuusta lähtien reilut sata ilmoitusta, joista kolmessa on ollut konkreettinen epäily poliisin virheellisestä tai epäeettisestä toiminnasta.