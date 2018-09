Kumpi jätetään voimaan – kesä- vai talviaika? Näin vastasi lähes 100 000 suomalaista

Kotimaa

Lisää valoa iltaan vai lähemmäs muun Euroopan aikaa? Ilta-Sanomat kysyi keskiviikkona lukijoiltaan, pitäisikö Suomen jäädä pysyvästi kesä- vai talviaikaan.Taustalla on Euroopan komission ehdotus, jonka mukaan kellojen siirtämisestä kaksi kertaa vuodessa luovuttaisiin pian.Kysely herätti tunteita. Aiheesta äänestettiin lyhyessä ajassa kaikkiaan 99 000 kertaa.Tulos oli melko tasainen, sillä talviajalla oli puolustajia 51 prosenttia vastanneista ja kesäajallakin 49 prosenttia. Kommentteja tuli juttuun kaikkiaan lähes viisisataa.Näin lukijat perustelivat kantojaan.Kelloja siirrettiin aluksi Saksassa ensimmäisen maailmansodan aikaan 1916. Maa halusi sotatilan takia tehostaa työssä käyvien työkykyä, kun valoisaa aikaa siirrettiin illan tunneille. Muut maat seurasivat pian Saksan esimerkin perässä.Sama ajatus on useiden vastanneiden ajatuksissa:– Ainakin kaupunkialueilla, toimistotyöläiselle, on arvokasta, että valoisan aikaa riittää työpäivän jälkeen myös pimeimpään vuodenaikaan. Siksi kesäaika ympäri vuoden on parempi vaihtoehto, kertoo nimimerkki haagalainen.– Jos herää aamuisin aikaisintaan seitsemältä töihin, on kaikki ennen sitä tapahtuva auringonpaiste täysin turhaa ja menee näin hukkaan. Illalla siitä on enemmän hyötyä. Saa D-vitamiinia eikä synkisty, puolustaa nimimerkki Älykäs.Nimimerkki Väsynyt pimeisiin iltoihin haluaa puolustaa iltavirkkujen asemaa yhteiskunnassa– Meille aamu-unisille illan virkuille talviaika on iso rangaistus. Me olemme muutenkin yhteiskunnan aamupainotteisuuden takia alttiimpia terveydellisille riskeille. Minulle valoisat illat ovat erittäin tärkeitä.Hän perustelee, että erityisesti teinit ja nuoret aikuiset hyötyisivät ”tutkimusten mukaan” kesäajasta.Talviajan puolustajat toistelevat, että talviaika on ”normaaliaika”. Kesäaika tuli Suomeen vasta vuonna 1981. Sitä ennen kellot kävivät talviajan mukaisesti.Herra No 50 -nimimerkin kommentissa on kaikuja kylmän sodan ajasta.– Kesäaika on yhtä kuin Moskovan aika. Pidetään ihmeessä edes tunnin pesäero itänaapuriin, ja tämä jos mikä on myös imagokysymys! Vielä selvyyden vuoksi: talvi- eli normaaliaika on se oikea valinta.Talviajassa aurinko on aina ”korkeimmillaan” keskipäivän aikaan. Moni kommentaattori kommentoi ajan luonnollisuutta.– Talviaika olisi paljon terveellisempää ihmisille. Saisi mennä nukkumaan aikaisemmin pimeinä iltoina ja nukuttua paremmin. Melatoniinin eritys lisääntyy pimeydessä, perustelee nimimerkki Ehdottomasti talviaikaan.– Kesäaikaan siirtymisessä ei ole järkeviä perusteita ollenkaan, se on epäterveellistä.Osalla vastaajista ei ollut aiheeseen selkeää mielipidettä, tai heille oli tilanteeseen toisenlainen ratkaisu.– Ei kumpaankaan. Kellojen siirtämisessä ei ole mitään vikaa tai vaikeaa. Ihme marisemista nykyään. Kyllä valittaminen on nykyään tosiaan ammatti, miettii nimimerkki Sopu90.Nimimerkki Sopiva malli minulle! oli kiinnostunut kellojen siirtelystä, joka sopisi parhaiten juuri hänen tarpeisiinsa.– Toivoisin sellaista mallia, jossa kelloja siirrettäisiin aamulla taaksepäin ja iltapäivällä eteenpäin. Näin voisin nukkua pidempään ja vastaavasti töistä pääsisi aiemmin pois.