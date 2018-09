Kotimaa

Kommentti: Ahdisteluterveiset kansalle Arkadianmäen humulaitoksesta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005825014.html

Nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään!Ja minkälaista esimerkkiä näyttävät kansanedustajat itse Arkadianmäellä? Jos eduskunta on kansa pienoiskoossa, eduskunta on todella huono esimerkki kansalle.Tutkimuksen mukaan eduskunta on miltei hummauslaitos, jossa seksuaalinen häirintä on pöyristyttävän yleistä, sekä rivot ja levottomat puheet ovat arkipäivää.Mitä sanoisitte työpaikasta, jossa joka viides työntekijä kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi? Ja kaksi kolmasosaa sanoo kohdanneensa työpaikallaan seksistisiä vitsejä tai seksuaalissävytteisiä juttuja.Se olisi suuri katastrofi mille tahansa työpaikalle.Voisitteko kuvitella, että omalla työpaikallanne joka viidettä työkaveria ahdistellaan seksuaalisesti?Eduskunnassa näin on.Kansanedustajille tehdyn kyselyn mukaan joka viides kansanedustaja kertoi joutuneensa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi.Tutkimus ei kerro sitä, minkälaisen käytöksen kansanedustajat kokevat ahdisteluksi, minkälaista ahdistelu on, ahdistelevatko kansanedustajat toisiaan vai kuka kansanedustajia seksuaalisesti häiritsee.Tutkimus paljastaa, että seksuaalinen häirintä suorastaan rehottaa Arkadianmäellä, ja lukumääräisesti miehiä ahdistellaan enemmän kuin naisia. Kokemastaan ahdistelusta kertoi 17 mieskansanedustajaa ja 12 naiskansanedustajaa,Vai ovatko kansanedustajat muka puhuneet pötyä kyselytutkimuksessa seksuaalisesta häirinnästä?Tuskin. Suomesta ei pitäisi löytyä yhtään työpaikkaa, jossa seksuaaliseen ahdisteluun ei suhtauduttaisi vakavasti.Kansanedustajille tosin potkut voi huonon käytöksen takia antaa vain kansa vaaleissa neljän vuoden välein.