Syyte: Äiti sepitti pojalleen sairauksia ja teetti tälle kivuliaita hoitoja – Kokenut psykologi: ”Lääkärit luottavat vanhempien kertomuksiin”

Kotimaa

Syyte: Äiti sepitti pojalleen sairauksia ja teetti tälle kivuliaita hoitoja – Kokenut psykologi: ”Lääkärit luo

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005823721.html

Psykologi tietää vain yhden aiemman tapauksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ei epäillä ensimmäisenä

Miten oireyhtymä syntyy?

Voiko oireyhtymää hoitaa?