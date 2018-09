Kotimaa

Hätkähdyttävä tutkimus eduskunnasta – joka viides kansanedustaja kokenut seksuaalista häirintää

Eduskunnassa kansanedustajia häiritään seksuaalisesti ja puhutaan rivoja.Eduskunnan tasa-arvotutkimus kertoo karua kieltä eduskunnasta.Tutkimuksen mukaan viidesosa kansanedustajista on kokenut eduskunnassa seksuaalista häirintää.Kaksi kolmasosaa kansanedustajista sanoo kuulleensa työpaikallaan seksistisiä vitsejä tai seksuaalissävytteistä kielenkäyttöä.Oxford Researchin tekemään kyselyyn vastasi maaliskuussa kaikkiaan 149 kansanedustajaa.Seksuaalista häirintää sanoi kokeneensa kaikkiaan 29 kansanedustajaa, siis joka viides kyselyyn vastanneista.Häirintää kertoi kokeneensa 12 naista ja 17 miestä.Tutkimuksessa ei kuitenkaan kerrota, minkälaista seksuaalista häirintää eduskunnassa on. Ahdistelevatko kansanedustajat toisiaan, ketkä muut kansanedustajia ahdistelevat, tai missä ja millä tavalla kansanedustajia ahdistellaan seksuaalisesti?– Kysymys oli muotoiltu niin, että oletteko kohdanneet seksuaalista häirintää eduskunnassa. Tässä ei eritelty sen enempää, niin en pysty siihen kauhean hyvin vastaamaan. Myöskään haastattelujen perusteella ei ole riittävästi dataa, että voisimme kohdentaa tätä tällä tavalla, tutkija Anna Björk https://www.is.fi/haku/?query=anna+bjork Oxford Researchista vastasi IS:lle.– Kysyttiin, että oletteko joutunut eduskunnassa ahdistelun kohteeksi. Sitä ei kysytty, kuka ahdistelee, Björk totesiKyselytutkimuksen jälkeen tutkimukseen haastateltiin 34 kansanedustajaa. Heidän anonymiteettinsä on tutkimuksessa taattu, ja tutkimuksesta ei löydy yhtään haastattelusitaattia tai kertomusta.Häirinnän kohteeksi joutuneet kansanedustajat olivat tutkimuksen mukaan pääasiassa ohittaneet tilanteen, torjuneet heti ahdistelun tai jättäneet yksittäistapauksen sikseen.Sen verran tutkimusaineistosta paljastuu, että kukaan ei ole sanonut joutuneensa erittäin usein seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Ja vain yksi mieskansanedustaja kokee tulleensa ahdistelluksi melko usein.Jos eduskunnassa häiritään kansanedustajia seksuaalisesti, Arkadianmäellä myös puhutaan levottomia.Kyselyyn vastanneista kansaedustajista kaksi kolmasosaa, 101, ilmoitti kuulleensa eduskunnassa seksistisiä vitsejä.Työpaikoilla on nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään, ja eduskunnassa kansanedustajat näyttävät tutkimuksen mukaan todella huonoa esimerkkiä.

Mitä se kertoo, jos kansanedustajista viidesosa kertoo tulleensa seksuaalisesti ahdistelluksi ja kaksi kolmasosaa kertoo kuulleensa seksistisiä vitsejä ja puheita, puhemies Paula Risikkohttps://www.is.fi/haku/?query=paula+risikko (kok)?

– Se kertoo siitä, että paljon on työtä tehtävä. Tämä talo on myös pienoiskoko Suomen kansasta. Meillä on paljon tutkittua tietoa, että tätä on ilmassa ja tätä on työyhteisöissä.– On hyvä, että tätä asiaa nostetaan esiin. On hyvä, että tämä tutkimus tehtiin. Se kertoo siitä, että myös tässä talossa on tehtävä paljon toimia, Risikko vastasi.Aiemmin eduskunnassa on selvitetty vain virkamiesten ja avustajien kohtaamaa ahdistelua.Nyt tutkittiin ensimmäisen kerran kansanedustajien itse kokemaa seksuaalista häirintää.Tutkimuksessa selvitettiin tasa-arvon toteutumista eduskunnassa.Kansanedustajat pitävät eduskunnan tasa-arvotilannetta hyvänä ja vaikutusmahdollisuuksiaan hyvänä sukupuolesta riippumatta. Miehet kuitenkin verkottuvat paremmin ja saavat vastuullisempia tehtäviä.