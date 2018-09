Kotimaa

Sadoilletuhansille tärkeä lääke uhkaa loppua Suomesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne on hankala, sillä kalium on elimistölle tärkeä aine. Kaliumpitoisuuden pitää olla tietyllä tasolla. Liian suuret ja liian pienet määrät voivat olla haitallisia.– Tilanne on huolestuttava erityisesti sen takia, että lääke on tärkeä sadoilletuhansille potilaille Suomessa. Sitä tarvitsevat esimerkiksi rytmihäiriöpotilaat ja monet muut sydän- ja verisuonitaudeista kärsivät, eteläsuomalainen huolestunut erikoislääkäri kertoo.Hän ei voi esiintyä omalla nimellään jutussa salassapitovelvollisuuden takia.– Asia tuli ilmi, kun hiljattain kotiutunut potilas kertoi, että hänen lähiapteekissaan oli vain kaksi purkkia Kaleorid-tabletteja jäljellä. Kaleorid sisältää kaliumia. Kenen on vastuu, lääkäri kysyy huolestuneena.Ilta-Sanomat kysyi Apteekkariliitosta tilanteesta.– Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet. Yleensä syynä ovat tuotannon ongelmat, viestintäproviisori Elina Aaltonen https://www.is.fi/haku/?query=elina+aaltonen Apteekkariliitosta kertoo Ilta-Sanomille.

Miten apteekit toimivat, jos lääkkeet uhkaavat loppua?

https://www.is.fi/terveys/art-2000005800231.html