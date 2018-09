Kotimaa

Pitääkö Suomen siirtyä pysyvästi kesä- vai talviaikaan? Äänestä

Komissio ehdottaa, että kelloja siirrettäisiin viimeisen kerran ensi vuoden maaliskuussa tai lokakuussa riippuen siitä kumpaan aikaan maa haluaa jäädä. Ehdotus vaatii seuraavaksi jäsenmaiden neuvoston ja parlamentin hyväksynnän. Hyväksyntä pitäisi saada komission mukaan viimeistään ensi vuoden maaliskuussa, jotta aikataulu on mahdollinen.Kelloja on siirretty tunnilla eteenpäin maaliskuussa ja tunnilla taaksepäin lokakuussa, mutta nyt siirtely olisi loppumassa.Äänestä alla olevalla ota kantaa -kyselyllä, kumpaa aikaa kannatat.Kerro kommenttikentässä perusteet, miksi haluat pysyvän kesä- tai talviajan Suomeen. Kerro myös, jos sinulla on ollut kommelluksia kellojen siirtelyyn liittyen.