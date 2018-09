Kotimaa

Kunnanjohtaja oikoo hyllytetyn p***usta puhuneen rehtorin näkemystä – kyse ei ole rivosta sanasta

Ylen MOT-ohjelma https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/11/rehtori-vertaa-oppilaiden-kokemaa-seksuaalista-hairintaa-kouluruokaan-pitaa tutki nuorten kouluissa kokemaa seksuaalista häirintää. Eräs haastatelluissa oli rehtori Tuomo Pesonen, jonka koulussa häirintää esiintyy tilastollisesti paljon keskimääräistä enemmän.

Rehtori Pesosen kommentit seksuaalisesta häirinnästä johtivat välittömästi hänen hyllyttämiseensä.

Kärsämäen kunnanhallitus päättää ensi viikolla, voiko rehtori jatkaa tehtävässään.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005824075.html