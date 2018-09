Kotimaa

Maahanmuutto­virasto muuttaa linjaansa: Afganistanin Kabuliin palautetaan aiempaa harvempi

Afganistaniin palautetaan turvapaikanhakijoita jatkossa aiempaa tiukemmin perustein, Maahanmuuttovirasto kertoi tänään.Afganistanissa on yhä alueita, joille turvapaikanhakijaa ei palauteta. Se ei silti tarkoita, etteikö turvapaikanhakijaa voisi palauttaa takaisin Afganistaniin. Tällöin hänen on olettu asettuvan asumaan muualle maassa.Muun muassa maan pääkaupunkiin Kabuliin on palautettu turvapaikanhakijoita, jotka ovat lähteneet muualta Afganistanista vielä vaarallisemmilta alueilta.Maahamuuttoviraston mukaan Kabulista on kuitenkin tullut aiempaa vaarallisempi paikka. Sinne voidaan jatkossa palauttaa ainoastaan terveitä ja työkykyisiä naimattomia miehiä, joilla ei ole erityisiä haavoittuvia ominaisuuksia tai vastaavankaltaisia lapsettomia aviopareja, joilla on turvaverkko kaupungissa.Kabuliin ei palauteta lapsiperheitä, jotka ovat paenneet jostain muualta Afganistanista.Maahanmuuttoviraston mukaan seuraavat alueet Afganistanissa ovat niin äärimmäisen väkivaltaisia, että niille ei kenenkään oleteta palaavan: Helmandin maakunta, Uruzganin piirikunnat Tirin Kot, Dehrawud ja Chora, Nangarharin maakunnan eteläiset piirikunnat Achin, Kot, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot, Pachir wa Agam, Khogiani ja Deh Bala/Haska Mina ja Kandaharin maakunnassa piirikunnat Ghorak, Khakriz, Maiwand, Nish ja Shah Wali Kot.Maahanmuuttovirasto kertoi asiasta tiedotteella.