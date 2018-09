Kotimaa

Kulttuuriministeri Sampo Terho elokuva- ja teatterialojen häirinnästä: Toimintakulttuurin muututtava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Valtion rahoituksella ei voida tukea”

https://www.is.fi/viihde/art-2000005648887.html

https://www.is.fi/viihde/art-2000005655239.html