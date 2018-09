Kotimaa

Villisikakolari Orivedellä – emakosta vainaja

Orivedellä tapahtui tiistaina aamuhämärän jälkeen kello 7.30 maissa Suomen oloissa harvinainen, mutta ei tavaton villisikakolari.Henkilöauto ajoi Jyväskyläntietä, kun Hulmin tienhaaran kohdalla tielle tuli myös villisika.Seurauksena oli törmäys. Auto kärsi merkittäviä vahinkoja ja meni hinauskuntoon. Villisika löytyi kuolleena tien vasemmalta puolelta pientareen tuntumasta. Se oli emakko.Niin sanottu riistayhdyshenkilö nouti vei emakon pois.Villisiat painavat kolminumeroisen kilomäärän.Villisika eli metsäkarju, Sus scrofa, on sorkkaeläimiin kuuluva suurikokoinen sikalaji ja useimpien, mutta ei kaikkien kesyjen sikojen kantamuoto. Sen pääasiallista esiintymisaluetta on Euraasian lauhkea lehtimetsävyöhyke.Suomen ilmasto on viimeiset vuosituhannet ollut ankara villisialle, mutta tilanne on muuttumassa.Tämän vuoden alussa Suomen villisioista eli metsäkarjuista (Sus scrofa) julkaistiin ensimmäistä kertaa virallisluonteinen kanta-arvio.Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomessa käyskenteli hyvin suurella todennäköisyydellä 3 155 villisikaa.Vähintään villisikoja oli 2 077 ja enintään 5 473.Suomen villisikakeskukset löytyvät itäiseltä Uudeltamaalta ja Kaakkois-Suomesta eli Loviisan, Porvoon, Lapinjärven ja Pyhtään vyöhykkeeltä ja Venäjän vastaiselta rajaseudulta aina Suomenlahden rannikolta Virolahdelta sisämaahan Parikkalaan.Oriveden villisikakolarialueella ilmestyvän Aamulehden mukaan Pirkanmaalla villisiat ovat kotiutuneet ainakin Tampereen Teiskoon, missä ne ovat aiheuttaneet tunteiden kuumentumista.