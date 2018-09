Kotimaa

Syysmyräkkä riepottelee Suomea, tuulet jopa 20m/s – Pelastuslaitos julkaisi ohjeet tuhojen välttämiseksi

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman kertoo myräkän olevan kovimmillaan aamun aikana.– Tuuli on paikoitellen voimistunut ja voimistumassa edelleen. Voimakkaimmillaan se tulee olemaan Kaakkois-Suomessa aamun ja aamupäivän tunteina, Bergman sanoi varhain keskiviikkoaamuna.Hänen mukaansa auringon noustessa ja alkaessa lämmittää, muuttuu tuuli kovemmaksi myös laajemmin maan etelä- ja keskiosissa.– Etelärannikolla ja kaakossa tuuli voi olla puuskassa yli 20 metriä sekunnissa, Keski-Suomen puolella noin 15 metriä sekunnissa.Merialueilla tuuli on jo yöllä voimistunut Bergmanin mukaan lähes myrskylukemiin. Tähän mennessä korkein merialueilla mitattu tuulenpuuska on 27 metriä sekunnissa Porvoon edustalla.Yön aikana monin paikoin on satanut voimakkaasti, ja Bergmanin mukaan kovimmat sateet ovat väistymässä aamun aikana.Viimeisen vuorokauden aikana monella mittausasemalla sadetta on mitattu yli 30 milliä. Bergmanin mukaan Etelä-Karjalassa rajut sadekuurot ovat aiheuttaneet myös paikallista tulvimista.– Sadekuuroja voi päivän aikana tulla edelleen, Bergman sanoo.Kovimman tuulen riepotteleman Etelä-Karjalan pelastuslaitos julkaisi tiistaina Twitter-tilillään tuulivaroituksen yhteydessä ohjeet syysmyrskyyn varautumiseen.– Ota irtotavarat sisälle, varmista veneen kiinnitys ja varaudu sähkökatkoon esim. varaamalla taskulamppuja ja lataamalla puhelimen akku, pelastuslaitos neuvoo.Alueen asukkaita myös kehotetaan olemaan soittamatta turhaan hätänumeroon, vaan seuraamaan sähköyhtiöiden ja viranomaisten tiedotusta.