Kotimaa

Turkulaismies törmäsi suoruudestaan kuuluisalla Y-tiellä tauluun, tolppaan ja katokseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkulaismies suistui varhain maanantaina pois Y-tienä tunnetulta seututiellä numero 194, joka on laajalti tunnettu suoruudestaan ja mutkattomuudestaan.Turkulaismiehen alle jäivät järjestyksessä opastintaulu, sähkötolppa ja bussipysäkin katos.Y-tie on 19 kilometriä pitkä ja sisältää muun muassa harvinaisen viiden kilometrin pituisen viivasuoran pätkän. Muutenkin mutkia on olemattoman vähän. Tämä ei tällä kertaa auttanut turkulaismiestä, joka lähestyi aamutuimaan Uuttakaupunkia Turun suunnasta ja ajautui kello 5 ajosuunnassa vasemmalle eli tien väärälle puolelle tietä ja siellä pientareelle, minkä jälkeen särkyivät perä perää taulu, tolppa ja katos.Auto vaurioitui poliisin mukaan ”kauttaaltaan”.Turkulaismies selitti törmäilyään nukahtamisella ajon aikana. Hän oli nauttinut alkoholia menneisyydessä, sillä puhallus tuotti tuloksen, joka oli hiukan alle rattijuopumuksen rajapyykin.Kuljettaja ei loukkaantunut. Hän heräsi, kun törmäilyn hat trick alkoi.Seututie 194 eli Y-tie kulkee Mynämäen Pyheeltä Uudenkaupungin Lokalahdelle joko täysin suoraan tai hyvin loivin mutkin.Nimitys Y-tie tulee siitä, että seututie 196 haarautuu Uudenkaupungin suunnasta tultaessa täksi tieksi (194) ja Taivassaloon kulkevaksi tieksi (196).Y-haara on loivempi kuin T-haara, joka ei ole yhtään loiva.