Video paljasti: Pitkän uran tehnyt poliisi löi kiinniotettua miestä yllättäen niskaan Mikkelissä – pyyhki verijäljet itse

Video paljasti: Pitkän uran tehnyt poliisi löi kiinniotettua miestä yllättäen niskaan Mikkelissä – pyyhki veri

Yli 31 vuoden uran poliisin kenttätehtävissä tehnyt poliisi löi kiinniotettua miestä säilöönottotiloissa niskaan Mikkelin poliisiasemalla huhtikuussa 2018. Lyönnin seurauksena uhrin pää retkahti eteenpäin ja hänen kasvonsa osuivat säilöönottotilan tiskiin.Kun mies vietiin säilöön, poliisi kävi pyyhkimässä verijäljet pois.Tapahtumien kulku selvisi Etelä-Savon käräjäoikeudessa valvontakameran tallenteen perusteella. Poliisi itse kiisti syytteet pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hänen mukaansa kyseessä oli poliisilain mukainen poliisin voimankäyttötilanne.Poliisin mukaan Itä-Suomen poliisilla oli sen päivän aikana ollut yhteensä kolme tehtävää kiinniotettuun mieheen liittyen. Päihtynyt mies oli muun muassa käynyt kiinni naisystäväänsä. Kun hänet otettiin kiinni, mies laittoi kiellosta huolimatta kädet taskuihin. Sieltä löytyi kääntöveitsi.Säilöönottotiloissa poliisi ja vartija suorittivat miehelle säilöönpanotarkastuksen. Poliisin mukaan mies kävi ”kuumana”, eikä ollut koko aikaa yhteistyökykyinen.Kun miestä pyydettiin ottamaan kengät pois jalastaan, mies potkaisi kengät jalastaan vasemmalle puolelle seinää kohti. Poliisi kertoi oikeudelle luulleensa, että mies potkii kohti vartijaa. Tämän takia poliisi vei miehen toisen käden selän taakse ja painoi tätä niskasta, jotta vartija saa tehdä työnsä.Vartija ei oikeudessa osannut sanoa, miten kiinniotetun pää osui tiskiin. Valvontakameran tallenne kuitenkin näytti, että poliisi ja vartija olivat jo saaneet kiinniotetun miehen kumaraan tiskin ylle ja täysin hallintaansa, kun poliisi löi tätä yllättäen niskaan.Tallenteen mukaan kiinniotetun niskaan kohdistunut isku oli suhteellisen voimakas ja täysin tarpeeton. Sille ei ollut mitään poliisin voimankäytöllistä perustetta.Uhri sai lyönnin seurauksena alahuuleensa yhden tikin vaatineen noin sentin pituisen haavan. Lääkäri totesi hänen kärsineen myös huimauksesta ja pahoinvoinnista.Vuonna 1965 syntynyt poliisi tuomittiin Etelä-Savon käräjäoikeudessa kesäkuussa pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 35 päiväsakkoon, joista kertyi maksettavaa 1 435 euroa.Mies vaati Itä-Suomen hovioikeudelta muun muassa syytteiden hylkäämistä, mutta hovioikeus myönsi jatkokäsittelyluvan vain päiväsakon rahamäärän osalta. Tuomittu on tapauksen seurauksena ollut pidätettynä virastaan, ja hänen maksukykynsä on alentunut vuodesta 2016, mitä käräjäoikeus käytti laskennan pohjana.Hovioikeuden mukaan oikea taso 35 päiväsakolle on yhteensä 595 euroa.Käräjäoikeudessa poliisi oli määrätty maksamaan uhrille 307 euroa kuluista, kivuista ja säryistä.