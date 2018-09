Reijo Ruokasen kolumni: Kiitos viisaudesta, Stubb ja Orpo!

Kotimaa

Kolumni: Kiitos viisaudesta, Stubb ja Orpo!

”Esimerkiksi kokoomuksessa on vähän yli 30 000 jäsentä, mutta näistäkin alle kymmenen prosenttia on aktiivisia. Niinpä todellisuudessa poliittista järjestelmää pyörittää noin prosentti ihmisistä, ja 99 prosenttia istuu katsomossa.”Harkimon käsitys demokratiasta muistuttaa vanhaa vitsiä, jonka mukaan demokratiassa kenellä tahansa on oikeus olla mitä mieltä tahansa, ja jos hän ei ole, hänet pakotetaan siihen.Harkimon itsensä kohdalla demokratian toimimattomuus kiteytyi urakehitykseen. Kirjassaan hän kertoo, että Alexander Stubb lupasi hänelle kulttuuriministerin salkun.Sitä ei tullut.Harkimo siirtyi kampeamaan Stubbia puoluejohtajan paikalta ja tukemaan Petteri Orpoa tilalle. Orpo kuulemma lupasi Harkimolle ulkomaankauppaministerin salkun. Ei tullut sitäkään pestiä.Harkimo erosi kokoomuksesta ja perusti uuden poliittisen liikkeen yhdessä Sdp:n entisen puoluesihteerin Mikael Jungnerin kanssa. Ehkä Jungner on luvannut hänelle prinssieverstin salkun.Harry Harkimo ei omien sanojensa mukaan koskaan halunnut ministeriksi.Ketään ei sovi epäillä valehtelusta vain siksi, että huulet liikkuvat. Tietenkään Harkimo ei halunnut. Senhän osoittaa sekin, että hän jaksaa ruikuttaa, kun paikkaa hallituksessa ei löytynyt.Harkimo pääsi kuitenkin Veikkaus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Hän sopi asiasta pääministeri Juha Sipilän kanssa suoraan.On ymmärrettävää, ettei Harkimo hyväksy kokoomuslaisten kritiikkiä siitä, että hän olisi sooloillut ja toiminut eduskuntaryhmän selän takana. Omien sanojensa mukaan hän ei edes tiennyt, että asiaa oli käsitelty eduskuntaryhmässä, jonka jäsen hän oli.Toisaalta Harkimo on myös sitä mieltä, ettei hän koskaan sopinut Sipilän kanssa asiasta, vaikka siis sopikin saunassa, jonne kukaan ei tullut kertomaan, että kokoomukselle kuuluvan paikan täyttämisessä voisi kokoomuksellakin olla jotain sanomista.Ja niin edelleen.Harkimo on toteuttanut kansanvaltaa harkiten. Eduskunnassa hän ei ole juuri puheenvuoroja pitänyt. Eduskuntaryhmän työhön hän ei ole osallistunut. Hänelle annetut äänet ovat menneet hukkaan. Kun ei ole hyödyksi, on haitaksi.Harkimon mukaan demokratia Suomessa ei toimi, koska niin harva osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.Petteri Orpo ja Alexander Stubb osallistuivat niin syvällisesti, ettei Harry Harkimosta tullut eikä tule ministeriä. Ehkä siinä demokratia ei toiminut, mutta lopputulos on hieno.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.