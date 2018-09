Kotimaa

Ruumiinavaus paljasti väkivallan – poliisi tutkii henkirikosta Tampereella

Epäilty henkirikos on tapahtunut elokuun loppupuolella.

Sisä-Suomen poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka on tapahtunut 22.–23.8.2018 Tampereella Atalan kaupunginosassa.



Poliisin mukaan ilmoitus vainajasta tuli 23.8. Ilmoituksessa kerrottiin kotoaan löytyneestä 69-vuotiaasta vainajasta. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen perusteella uhrin epäillään kuolleen väkivallan seurauksena.



Poliisi on ottanut kiinni kolme henkilöä, joiden osuutta tekoon selvitetään. Heitä esitetään vangittavaksi tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäillyistä kaksi on miehiä ja yksi nainen. Poliisi epäilee, että rikoksen uhri on joutunut kiristyksen uhriksi.



Tutkinnallisista syistä poliisi ei voi toistaiseksi julkaista asiaan liittyviä yksityiskohtia tämän tarkemmin.