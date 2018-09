Kotimaa

Kone kääntyi ilmassa takaisin Helsinki-Vantaalle: Ikkunassa särö

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005645888.html

Finnairin Helsingistä Amsterdamiin matkalla ollut lentokone on kääntynyt aamupäivällä takaisin kentälle, koska koneen ikkunassa havaittiin särö.Ikkuna päätettiin korjata Helsinki-Vantaan kentällä, kertoo Finnair.Kyseessä ei ollut lento-onnettomuusvaaraa.– Näitä sattuu aika ajoin, kerrotaan Finnairin viestinnästä.Lentokoneen ikkunat koostuvat useammasta kerroksesta. On poikkeuksellista, että ikkunat rikkoutuvat. Tänä vuonna tapauksia on kuitenkin ollut maailmalla useita.Huhtikuussa yhdysvaltalainen matkustaja kuoli, kun viereinen ikkuna rikkoutui irronneen moottorin osan voimasta.