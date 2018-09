Kotimaa

Nyt on tulossa sateita

Tiistaina Suomen länsipuolella on laaja matalapaineen alue. Sää on pilvistä ja päivän mittaan hajanaisia sateita liikkuu Suomen yli koilliseen, maan länsiosassa voi myös ukkostaa.

Itärajalla on vielä aamulla enimmäkseen poutaista. Etelätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14–17 astetta, Lapissa 10–15 astetta.



Keskiviikkona matalapaineen keskus liikkuu Suomen yli itään. Sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosaan. Maan etelä- ja länsiosassa sää on laajalti poutaista ja aurinko näyttäytyy, iltapäivästä alkaen tulee sadekuuroja. Länteen kääntyvä tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä 15–17 astetta ja maan keski- ja pohjoisosassa 10–15 astetta.



Torstaina maan itä- ja pohjoisosassa tulee vielä paikallisia vesisateita pilvisyyden ollessa runsasta. Maan etelä- ja länsiosassa sää on poutaista ja aurinko näyttäytyy. Päivälämpötila on 12–16 astetta, itärajalla sekä Pohjois-Lapissa 10–13 astetta.







