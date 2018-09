Kuopion turmabussin kuski on menettänyt töitä raskaan kaasujalan vuoksi – ”Tein lopulta päätöksen, ettei hän aja enää meidän autoja”

Kotimaa

Kuopion turmabussin kuski on menettänyt töitä raskaan kaasujalan vuoksi – ”Tein lopulta päätöksen, ettei hän a





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Menettänyt töitä





Tutkinta kestää vielä kuukausia

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005809141.html

Ei rikostaustaa

Nopeus risteyksessä suuri

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005807247.html